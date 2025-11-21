Mérnökök ezrei repültek a tech-óriásnál: így változtatja meg az AI a munkaerőpiacot

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az Amazon múlt hónapban bejelentett, több mint 14 ezer főt érintő leépítése a vállalat szinte minden üzletágát érintette a felhőalapú számítástechnikától a készülékeken át a hirdetési, kiskereskedelmi és élelmiszerbolti részlegekig. A négy államban (New York, Kalifornia, New Jersey és Washington) benyújtott WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) dokumentumok szerint azonban

a leépítések közel 40%-a mérnöki pozíciókat érintett.

A 4700 megszüntetett állás adatai az októberi leépítések egy részét képviselik, mivel nem minden állam jelentési követelményei azonosak. Az Amazon ezzel csatlakozott azon technológiai vállalatokhoz, amelyek idén jelentős létszámcsökkentést hajtottak végre, annak ellenére, hogy nyereségük növekedett.

Andy Jassy vezérigazgató több éve dolgozik azon, hogy átalakítsa a vállalati kultúrát, és az Amazont – saját szavaival élve – "a világ legnagyobb startupjaként" működtesse. Célja egy karcsúbb, kevésbé bürokratikus szervezet létrehozása, ahol a munkatársak kevesebb erőforrással többet érnek el.

Beth Galetti HR-igazgató a leépítéseket bejelentő emlékeztetőjében kiemelte az innováció fontosságát, amit a vállalatnak mostantól kevesebb emberrel, különösen kevesebb mérnökkel kell megvalósítania.

Ez az AI-generáció az internet óta a legátalakítóbb technológia, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy minden eddiginél gyorsabban innováljanak

– írta Galetti.

Az AI-boom általánosságban is megnehezíti a szoftverfejlesztői állások megszerzését, mivel a vállalatok egyre inkább kódolási asszisztenseket vagy úgynevezett "vibe coding" platformokat alkalmaznak.

A leépítések több mint 500 termékmenedzsert és programmenedzsert is érintettek, ami a teljes létszámcsökkentés több mint 10%-át jelenti. Emellett senior menedzseri és vezető szintű pozíciók is áldozatul estek a karcsúsításnak.

Az Amazon játékfejlesztési részlege is jelentős veszteségeket szenvedett. Steve Boom, az Audio, Twitch és Games alelnöke közölte, hogy "jelentős létszámcsökkentés" várható a San Diego-i és Irvine-i játékstúdiókban, valamint a központi kiadói csapatban. A vállalat emellett leállította a nagyszabású, úgynevezett AAA-játékok fejlesztésének nagy részét, különösen a többjátékos online (MMO) játékok területén.

A játékfejlesztésen túl az Amazon jelentősen csökkentette vizuális keresési és vásárlási csapatait is, amelyek olyan termékekért felelnek, mint az Amazon Lens és a Lens Live, olyan AI-alapú vásárlási eszközök, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kamerájuk vagy mentett képeik segítségével találjanak termékeket.

