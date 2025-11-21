  • Megjelenítés
Kiderült a boltok fekete pénteki trükkje
Gazdaság

Kiderült a boltok fekete pénteki trükkje

Portfolio
Minden novemberben a fekete péntek hatalmas megtakarításokat és "egynapos" akciókat ígér. Valójában azonban ez az esemény sokkal inkább egy stratégiai pszichológiai játszma, amely az agyunk működési mechanizmusát kihasználva bír rá minket a vásárlásra - írja a Phys.org.

Amikor vásárlási döntést hozunk, agyunk normál esetben mérlegeli a különböző szempontokat: árakat, funkciókat, véleményeket. Minél fontosabb a döntés, annál több információt gyűjtünk. Időnyomás alatt azonban ez a folyamat megváltozik - agyunk kevesebb információval is beéri, ami gyorsabb, de gyakran elhamarkodott döntésekhez vezet.

A fekete pénteki akciók két fő pszichológiai tényezőt használnak ki:

a sürgősséget és a hiányt.

Amikor azt látjuk, hogy "már csak 8 darab van készleten" vagy "12 ember nézi ezt a terméket", versenyhelyzetet érzünk. Ez a hiányérzet növeli a termék észlelt értékét, pusztán azért, mert mások is érdeklődnek iránta.

Még több Gazdaság

Megkongatta a vészharangot a jelentős szervezet - Nagy baj lesz a kiskereskedelmi piacon

Hiába derül ki egy képről vagy hírről, hogy nem valódi, az agyunknak már szinte mindegy

Megosztott a Fed vezetése, egymásnak feszültek a döntéshozók

Időnyomás alatt agyunk rövidebb utakat keres a döntéshozatalban, és olyan jelzésekre támaszkodik, mint a termék népszerűsége, ahelyett, hogy a garanciát vagy a hosszú távú értéket vizsgálná. A hiányérzet arra is ösztönöz, hogy ne vesztegessünk időt további információk keresésére, nehogy lemaradjunk az ajánlatról.

A tudatos vásárláshoz érdemes előre tervezni, kutatást végezni a termékekről még a szezon előtt, költségvetést készíteni, és minden vásárlás előtt szünetet tartani. Hasznos kérdés lehet:

Teljes áron is megvenném ezt?

Ez segít az agynak a termék valódi értékére összpontosítani.

Nincs semmi baj a jó ajánlatok kihasználásával, de érdemes tudatában lenni, mi történik az agyunkban a fekete pénteki őrület közepette, és ki profitál igazán ebből a helyzetből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Lemondott Virág Barnabás MNB-alelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility