Gigantikus haderőfejlesztésbe kezd a szomszédos ország

A bukaresti kormány infrastrukturális beruházásokra akarja fordítani az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében lehívható 16,6 milliárd eurós hiteleret negyedét - jelentette be pénteken Ilie Bolojan román miniszterelnök.

A kormányfő elmondta: a 4,2 milliárd eurós infrastrukturális fejlesztés 90 százalékát arra akarják fordítani, hogy az ukrán illetve a moldovai határig tovább építsék a keleti országrészben épülő autópályát.

A kabinet pénteken véglegesítette az európai védelmi képességek erősítését célzó uniós pénzügyi keret felhasználási módját részletező pályázatát, amelyet - a legfelsőbb védelmi tanács jóváhagyását követően - jövő héten terjeszt be az Európai Bizottsághoz.

A pénzalap három negyedét - több mint 12 milliárd eurót - Bukarest haderőfejlesztésre költi.

Bolojan elmondta:

Románia több uniós tagállammal folytat tárgyalásokat közös védelmi beszerzésekről, ugyanakkor önálló beszerzésekre is készül.

Hozzátette: a SAFE pénzalapok megpályázása lehetővé teszi Románia számára, hogy a számára egyébként elérhető piaci feltételeknél jóval előnyösebb kamattal vegyen fel hosszú távú - 10 év türelmi idő után 40 év alatt megtérítendő - hiteleket, védelmi képességei korszerűsítése érdekében, és így teljesítse a NATO-ban vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

A haderőfejlesztés terén Románia kikötötte, hogy legalább 50 százalékban hazai gyártmányú fegyvereket akar vásárolni, ami megerősítheti a hazai vállalatok kapcsolatrendszerét a nemzetközi partnerekkel, bizonyos hadi felszerelések romániai gyártása vagy összeszerelése érdekében, és így a román védelmi ipari állami- és magántulajdonban lévő vállalatai regionális jelentőségű piaci szereplőkké válhatnak - magyarázta a román kormányfő.

Címlapkép forrása: Andreea Campeanu/Getty Images