Itt a friss térkép: mutatjuk, hol havazhat ma Magyarországon

A Dunántúlon nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és naplementéig a Duna vonaláig terjedhet a derültebb zóna. A legtöbb napsütés a nyugati határvidéken valószínű.
Ezzel szemben
Kelet-Magyarországon marad a borult, szürke idő.
Északkelet térségében néhol gyenge hószállingózás is előfordulhat, de friss, számottevő hótakaró nem valószínű.
A szél napközben délnyugatira fordul, helyenként élénk lökésekkel.
Délután –2 és +4°C között alakulnak a maximumok. A napsütés ellenére is a Dunántúlon marad a hűvösebb idő.
Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak
Az uniós szabályokat a tagállamok mindig csak bonyolítják, ami a valódi gazdasági károkat okozza.
Ennyi sikerült: két hétnyi szenvedés után elfogadtak egy közös nyilatkozatot a COP30-on, csak a lényeget nem írták bele
Tegnap estére várták az eredményt, ami igazából most sincs meg.
Itt van az ukránok bosszúja a kedvezőtlen békefeltételek miatt? - Rommá bombázzák a szeparatista régiót
Néhány órán belül négy településről is robbanásokat jelentettek.
Elvitte a hó: a nyugati országrész nagy részében nem tudnak közlekedni a buszok
Négy megye huszonegy települése vált elérhetetlenné, de Zalaegerszegen is akadnak bajok.
Teljes kudarc a COP30 klímakonferencia - Hazamennek a delegáltak, pedig még meg se született a döntés
Valószínűleg nem erre számítottak Brazíliában.
Meghökkentő, ami az afrikai hatalomban történik: több száz gyereket raboltak el egy szempillantás alatt
Pedig a hatóságok még szóltak is, hogy zárják be az iskolát.
Az első hó magával hozta a baleseteket is - Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem
Az ország nyugati felén nagyjából minden második főúton történt baleset.
A villamosenergia-forradalom terén még egy fontos láncszem hiányzik
A hálózatok interoperabilitása sürgető prioritássá vált.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.