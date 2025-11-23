Itt a friss térkép: mutatjuk, hol havazhat ma Magyarországon

A hét utolsó napján nyugodt, de kettős hangulatú időjárás várható - áll a HungaroMet jelentésében.

A Dunántúlon nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és naplementéig a Duna vonaláig terjedhet a derültebb zóna. A legtöbb napsütés a nyugati határvidéken valószínű.

Ezzel szemben

Kelet-Magyarországon marad a borult, szürke idő.

Északkelet térségében néhol gyenge hószállingózás is előfordulhat, de friss, számottevő hótakaró nem valószínű.

A szél napközben délnyugatira fordul, helyenként élénk lökésekkel.

Délután –2 és +4°C között alakulnak a maximumok. A napsütés ellenére is a Dunántúlon marad a hűvösebb idő.

