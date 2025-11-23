Megszólalt a NATO egyik legerősebb hatalmának vezetője: van egy kiemelten fontos pont, amit tisztázni kellene az ukrajnai béketervvel

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az Egyesült Államok ukrajnai béketervének kidolgozása előtt tisztázni kell annak szerzőségét.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi platformon jelezte, hogy Európa, Kanada és Japán vezetőivel együtt készek dolgozni az amerikai 28 pontos béketervvel kapcsolatban, "bizonyos fenntartások ellenére" is.

Azonban mielőtt elkezdenénk a munkát, jó lenne biztosan tudni, ki a terv szerzője és hol készült

- hangsúlyozta Tusk.

A jelenlegi információk szerint amerikai és orosz tisztviselők közösen dolgoztak ki egy béketervezetet az orosz-ukrán háború lezárására. A 28 pontos javaslat többek között előirányozza a Donbasz egyes területeinek Oroszországhoz csatolását, cserébe Ukrajna és az EU hosszú távú biztonsági garanciákat kapna. A terv emellett magában foglalja az ukrán hadsereg létszámának csökkentését és a nagy hatótávolságú fegyverek feladását is. Az ukrán RBK arról ír, hogy nyugati médiumok gyanúja szerint

a dokumentum egyes részei eredetileg orosz nyelven íródhattak, ami orosz közreműködésre utal.

Amerikai tisztviselők figyelmeztették a NATO-szövetségeseket, hogy nyomást fognak gyakorolni Volodimir Zelenszkij elnökre, hogy november 27-ig írjon alá békemegállapodást Oroszországgal. Ellenkező esetben Ukrajna "sokkal rosszabb feltételekkel" szembesülhet. Időközben Ukrajna és az Egyesült Államok magas rangú tisztviselői Genfben kezdtek konzultációkat a béketervről, amelyen európai képviselők is részt vesznek. Az európai vezetők eközben saját javaslatokat dolgoztak ki a háború békés rendezésére, amelyek Kijev ellenőrzésének helyreállítását irányozzák elő a kulcsfontosságú stratégiai helyszínek felett, az ukrán fegyveres erők korlátozása nélkül.

Címlapkép forrása: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images