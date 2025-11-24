Alig vette meg a BKV az új főváros trolibuszokat, máris felmerült egy váratlan akadály

A BKV október 4-én hat Ganz–Solaris Trollino trolibuszt vett állományba, amelyeket eredetileg 2004-ben Nápoly számára gyártottak. A lengyel kocsiszekrény és a magyar hajtásrendszer párosa különleges múltú járműveket takar: az olasz város trolibuszhálózatának gondjai miatt ritkán közlekedtek felsővezetékről, inkább dízelüzemben. Emellett hosszú időt álltak használaton kívül a helyi CTP telephelyén, ami rontotta az állapotukat.
Szedlmajer László, a BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese szerint a magyar fél szó szerint az utolsó pillanatban jelentkezett, amikor Nápolyban már megkezdték a járművek bontását. A flottából két darab menthetetlen volt, további kettő csak alkatrésznek bizonyult alkalmasnak. A fennmaradó hatot a BKV partnere, a Truck-Trailer & Parts Kft. vásárolta meg azzal a céllal, hogy felújítás után budapesti forgalomba állítsák.
Az üzembe helyezés közben váratlan műszaki akadály merült fel: Nápolyban 750, Budapesten 600 voltos a trolibuszhálózat.
Ez főként a regeneratív fékezésből származó energiavisszatáplálásnál okoz gondot. A BKV mérnökei már dolgoznak a megoldáson, a munkában a bajai Ganz vállalat is közreműködik.
A nápolyi csomagon felül a BKV két Ganz–Solaris trolibuszt kapott a svédországi Landskronából is. Ezek részben kompenzációként érkeztek egy korábban telephelyen kiégett Solaris helyett. Az egyik svéd kocsi oktatási célokat szolgál majd, a másik alkatrész-donorként segíti a fenntartást.
Jelenleg összesen 21 forgalmi Ganz trolibusz közlekedik a fővárosban: az eredeti 16 újonnan beszerzett járműből – amelyből egy kiégett – megmaradt 15 darab, valamint a hat nápolyi kocsi. A járműparkot kiegészíti egy svéd oktatójármű és három donor, amelyek az alkatrészellátást biztosítják.
A flottabővítés lehetővé tette a legrosszabb állapotú Ikarus 412T-k selejtezését, bár nem mindet lehet azonnal kivonni. Szóló üzemben már kevésbé támaszkodik a BKV az Ikarusokra, de hétköznapi csúcsidőben továbbra is szükség van az Ikarus 280T–GVM modellekre. E közel negyvenéves trolibuszok cseréje jelenleg a trolibusz-ágazat legfontosabb feladata.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Alig vette meg a BKV az új főváros trolibuszokat, máris felmerült egy váratlan akadály
A mérnökök dolgoznak az elhárításán.
A kötvénypiac is árazza a béke felcsillant esélyét
Erősödnek az ukrán kötvények.
MNB: olcsóbb lett a kötelező biztosítás egy év alatt
A díj-kár olló is záródik, ami szintén kedvez az autósoknak.
Ellazult az európai gázpiac: fél év alatt megfeleződött a gázár
Lejtmenetben az árak.
Kiderült: volt egy titkos része is az amerikai békejavaslatnak, itt vannak a részletek
Ez biztosítaná Ukrajna védelmét egy jövőbeni támadás esetén.
Visszatért az aranykor a műtárgypiacra
New Yorkban szinte mindent eladtak az árverezők.
Olyan időjárás közelít, hogy a magyar közút is megszólalt
Elindult a felkészülés.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!