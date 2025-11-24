Alig vette meg a BKV az új főváros trolibuszokat, máris felmerült egy váratlan akadály

A BKV október 4-én hat Ganz–Solaris Trollino trolibuszt vett állományba, amelyeket eredetileg 2004-ben Nápoly számára gyártottak. A lengyel kocsiszekrény és a magyar hajtásrendszer párosa különleges múltú járműveket takar: az olasz város trolibuszhálózatának gondjai miatt ritkán közlekedtek felsővezetékről, inkább dízelüzemben. Emellett hosszú időt álltak használaton kívül a helyi CTP telephelyén, ami rontotta az állapotukat.

Szedlmajer László, a BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese szerint a magyar fél szó szerint az utolsó pillanatban jelentkezett, amikor Nápolyban már megkezdték a járművek bontását. A flottából két darab menthetetlen volt, további kettő csak alkatrésznek bizonyult alkalmasnak. A fennmaradó hatot a BKV partnere, a Truck-Trailer & Parts Kft. vásárolta meg azzal a céllal, hogy felújítás után budapesti forgalomba állítsák.

Az üzembe helyezés közben váratlan műszaki akadály merült fel: Nápolyban 750, Budapesten 600 voltos a trolibuszhálózat.

Ez főként a regeneratív fékezésből származó energiavisszatáplálásnál okoz gondot. A BKV mérnökei már dolgoznak a megoldáson, a munkában a bajai Ganz vállalat is közreműködik.

A nápolyi csomagon felül a BKV két Ganz–Solaris trolibuszt kapott a svédországi Landskronából is. Ezek részben kompenzációként érkeztek egy korábban telephelyen kiégett Solaris helyett. Az egyik svéd kocsi oktatási célokat szolgál majd, a másik alkatrész-donorként segíti a fenntartást.

Jelenleg összesen 21 forgalmi Ganz trolibusz közlekedik a fővárosban: az eredeti 16 újonnan beszerzett járműből – amelyből egy kiégett – megmaradt 15 darab, valamint a hat nápolyi kocsi. A járműparkot kiegészíti egy svéd oktatójármű és három donor, amelyek az alkatrészellátást biztosítják.

A flottabővítés lehetővé tette a legrosszabb állapotú Ikarus 412T-k selejtezését, bár nem mindet lehet azonnal kivonni. Szóló üzemben már kevésbé támaszkodik a BKV az Ikarusokra, de hétköznapi csúcsidőben továbbra is szükség van az Ikarus 280T–GVM modellekre. E közel negyvenéves trolibuszok cseréje jelenleg a trolibusz-ágazat legfontosabb feladata.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images