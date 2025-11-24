Időjárás-előrejelzés érkezett: kiderült, mikor eshet legközelebb a héten

A meteorológusok értékelése szerint a jövőhéten ismét egy nyugat-európai ciklon fogja irányítani hazánk időjárását. 1500 méteres magasságban vizsgálva akár 15 Celsius-fokkal is emelkedhet a hőmérséklet, így

a sarkvidéki légtömegek visszaszorulnak északkelet felé a kontinensen.

Kép forrása: Weather on Maps

Az előrejelzés szerint a távozó hidegebb légtömegeket enyhe, nedves levegő követi majd, aminek következtében már

hétfő délután csapadék képződhet Magyarország középső és keleti részén.

Csapadék-előrejelzés november 25-én, kedden. Kép forrása: Weather on Maps

Kedden nagy terülten lehet esőre számítani az országban, azonban mire estére lehűl a levegő, a csapadék alábbhagy majd, így havazásra nem kell készülni.

Csapadék-előrejelzés november 26-án, szerdán. Kép forrása: Weather on Maps

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images