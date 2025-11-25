  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap csökken a benzin ára - írja a holtankoljak.

A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 2 forinttal. A gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan.

A hazai üzemanyag átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a mai napon, 2025.11.25-én: 

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • Gázolaj: 603 Ft/liter 
