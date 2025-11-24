  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken - írja a holtankoljak.

Kedden a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj ára azonban változatlan marad.

Amennyiben ez a változás beépül a kiskereskedelmi árakba is, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk kedden a hazai kutakon:

95-ös benzin: 577 Ft/liter 

Gázolaj: 603 Ft/liter 

