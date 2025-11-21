  • Megjelenítés
Szokatlan dolog készül a benzinkutakon
Gazdaság

Szokatlan dolog készül a benzinkutakon

Portfolio
Hosszú idő után szombattól a benzin nagykereskedelmi ára változik - írja a holtankoljak.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken szombattól, míg a gázolaj beszerzési ára változatlan marad a hétvégén.

Amennyiben ez beépül a kiskeresedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk a hazai kutakno szombattól:

  • 95-ös benzin: 577 Ft/liter 
  • Gázolaj: 602 Ft/liter 
Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Szorul a hurok a szerb üzemanyagpiacon, biztonsági tartalékokat kellett felszabadítani

Örülhetnek az autósok, holttérbe került az adóemelés – De miért?

Címlapkép forrása: Shutterstock

