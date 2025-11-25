Kettészakadt a tőzsde: súlyos problémák alakultak ki a felszín alatt

Emberek recessziója
Az „emberek recessziója” kifejezést évekkel ezelőtt olvastam először egy tanulmányban, és már akkor feltűnt, mennyire pontosan írja le azt a társadalmi-gazdasági szétszakadást, ami a fejlett világban zajlik. A legfrissebb adatok szerint az Egyesült Államokban a felső 10 százalék adja a lakossági fogyasztás 47–48 százalékát, és birtokolja a részvényvagyon 87–88 százalékát. A fogyasztási és vagyoni piramis ma már inkább hasonlít az Eiffel-toronyra, mint klasszikus piramisra.
Az elmúlt három évben ehhez a folyamathoz társult a mesterséges intelligencia felemelkedése, amely extrém tőkepiaci koncentrációt hozott. Jelenleg az IT-szektor az S&P 500 index 34,5 százalékát teszi ki, míg a nem IT-szektorba tartozó „káprázatos hetesből” az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Tesla együttes súlya 14,8 százalék. Ez azt jelenti, hogy a tisztán AI-kapcsolt részvények már a teljes index közel felét (49,3%) adják — és a 2023–2025 közötti indexemelkedés ennél is nagyobb arányban származik belőlük.
A mesterséges intelligencia öngerjesztő ciklusa már nemcsak a tőkepiacot és a technológiai szektort hatja át, hanem a reálgazdaságot és a társadalmi folyamatokat is.
Az idei amerikai GDP-növekedés lényegében teljes egészében AI-beruházásokból érkezik.
A vállalatok soha nem látott ütemben irányítják át erőforrásaikat AI-fejlesztésekre, ennek pedig az egyik leglátványosabb következménye, hogy a pályakezdők munkanélküliségi rátája már a duplája a normál munkanélküliségnek. A junior állásokat az AI gyorsabban kezdi kiváltani, mint azt bárki várta. Az amerikai médiában az ősz során folyamatos témává vált, hogy friss Harvard diplomával is soha ilyen nehéz nem volt állást találni.
2024 végére kialakult egy olyan amerikai gazdasági és részvénypiaci struktúra, ahol a mesterséges intelligencia mindent dominál: a vállalati beruházásokat, a tőkeérték-növekedést és a befektetői figyelmet is. Eközben a társadalmi szétszakadás tovább gyorsul: a felső 10–20 százalék vagyonhatásból óriásit profitál, a társadalom többsége pedig egyre inkább a mindennapi kiadásai fedezéséért küzd.
Mindeközben novemberben megjelentek az első komoly kérdőjelek az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatban, és ennek következményeként több felmagasztalt technológiai részvény is súlyos esést szenvedett el. De ez már egy másik, külön elemzést igénylő kérdés.
Összességében az „emberek recessziója” kifejezés talán soha nem volt ennyire találó az Egyesült Államokra. A felszínen továbbra is ragyog a gazdasági növekedés és a tőkepiaci hozamok képe, miközben a felszín alatt egyre markánsabban jelentkeznek a negatív folyamatok azoknál a vállalatoknál, amelyek az átlagos – sőt sok esetben a relatíve jó anyagi helyzetű – fogyasztókra építik bevételeiket.
Kettészakadó piac
Jó példa erre az elmúlt három hónap részvénypiaci teljesítménye. Az S&P 100 index – az elmúlt hetek esései ellenére – 5,3 százalékot emelkedett. Az emelkedés szerkezete azonban erősen kettészakadt: a következő ábrán az indexből néhány AI-nyertest és néhány „emberek recessziója” vesztest emeltem ki az elmúlt három hónap egyedi hozamai alapján.
A felszínen maradni próbáló, széles fogyasztói rétegekre építő vállalatok egyre nehezebb küzdelmet vívnak a részvénypiacon. Különösen látványos ez a jelenség, ha egymás mellé tesszük a magasabb presztízsű, prémiumigényeket kiszolgáló Target és az alacsonyabb, árérzékeny szegmensekre fókuszáló Walmart 2025-ös napi gyertyás árfolyamgrafikonját.
Miközben a Target részvényei idén eddig – a november 21-i záróárakkal számolva – 32,3 százalékot estek, addig a Walmart papírjai 17,5 százalékkal emelkedtek. Ez eklatáns példája annak a tömeges fogyasztói átvándorlásnak, amely a magasabb prémiumszegmensekből a kedvezőbben árazott kereskedelmi láncok felé irányul.
Az egyik legerősebb figyelmeztetés az ebben az írásban bemutatott folyamatra a Chipotle Mexican Grilltől érkezett – attól a gyorsétteremlánctól, amely mindössze 53 alapanyagra építve kínál prémium minőségű mexikói ételeket. Az október 28-i gyorsjelentést követően Scott Boatwright vezérigazgató arról számolt be, hogy a 100 ezer dollár alatti jövedelmű háztartások kevesebbet esznek és rendelnek az éttermeikben a gazdasági helyzettel és az inflációval kapcsolatos aggodalmaik miatt. Boatwright külön kiemelte a 25–35 éves korosztályt, amely egyszerre érzi a magasabb pályakezdő munkanélküliség súlyát, a megnövekedett diákhitelterheket és azt a frusztrációt, hogy a fizetéseik növekedése nem tart lépést az inflációval. Elmondása szerint a teljes amerikai étteremipar hasonló nehézségekkel küzd.
A 2024. november 1. és 2025. november 21. közötti Chipotle Mexican Grill-részvényárfolyam grafikon önmagáért beszél:
Jól látható a charton az ominózus jelentés súlyosan negatív piaci reakciója is: ennek következtében a mexikói gyorsétteremlánc részvényei idén eddig 47,6 százalékot estek, amivel az S&P 500 index nyolcadik legrosszabbul teljesítő papírjává vált.
Wall Street vs. Main Street
És akkor zárásként – egyben konklúzióként – jöjjön az „emberek recessziója” részvénypiac által felvetett legfontosabb kérdés, és egy lehetséges válasz. Az AI-nyertes részvénycsoport és az emberek recessziója által sújtott vállalatok teljesítményének éles kettéválása ugyanis valójában a klasszikus Wall Street–Main Street szétválás problémáját hozza vissza.
A meghatározó kérdés pedig természetesen az, hogy mit kezd ezzel a helyzettel a Fed?
A Main Street oldaláról nézve már régóta igény lenne egy érdemi kamatcsökkentési ciklusra – ezt csak erősítik az elmúlt hetek elbocsátásokkal kapcsolatos hírei, például az Amazonnál. A Wall Street esetében azonban korántsem ilyen egyértelmű a helyzet: a novemberi korrekciót leszámítva egy túl korai monetáris enyhítés könnyen lehet újabb olaj a tűzre a 2025 második negyedévében látott túlfűtött AI-részvényspekuláció számára.
Ez az ellentmondásos helyzet most nem kis súllyal nehezedik a Fed döntéshozóira. Úgy tűnik azonban, hogy romló munkaerőpiaci környezet esetén most nem szeretnének – és minden jel szerint nem is fognak – késlekedni. Ez pedig katalizátora lehet egy újabb részvénypiaci emelkedő szakasznak, amint a jelenlegi novemberi korrekció kifut.
Hogy ez az emelkedés mely részvényeket emeli majd magasba? A történelem tanulsága szerint nem feltétlenül azokat, amelyeket az „emberek recessziója” a leginkább sújtott…
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
