Hatalmas aszteroida tart a Hold felé - Ütközés fenyeget, atomfegyverhez nyúlnának a tudósok
Hatalmas aszteroida tart a Hold felé - Ütközés fenyeget, atomfegyverhez nyúlnának a tudósok

Egy 60 méteres aszteroida, a 2024 YR4 ütközhet a Holddal 2032 karácsonyán, ami bár a Földet közvetlenül nem veszélyezteti, komoly következményekkel járhat az űreszközökre nézve - írta meg a Rakéta.hu.

A szakértők szerint jelenleg 4 százalék az esélye annak, hogy a 2024 YR4 jelű, körülbelül 60 méteres aszteroida 2032. december 22-én becsapódik a Hold felszínébe.

A Földet érintő közvetlen veszélyt a tudósok már kizárták, azonban a holdi becsapódás sem lenne következmények nélküli esemény.

Egy ilyen ütközés során keletkező finom törmelék alacsony Föld körüli pályákra kerülhet, ami jelentős kockázatot jelentene az űreszközökre és a Nemzetközi Űrállomásra is. A látványos meteorhullás, ami ezzel járna, aligha kompenzálná a potenciális károkat.

A legfrissebb kutatások szerint a leghatékonyabb elhárítási módszer az aszteroida megsemmisítése lenne, méghozzá nukleáris eszköz bevetésével.

A jelenlegi 4 százalékos becsapódási valószínűség 2026 februárjában jelentősen megváltozhat. A szakértők szerint akár 30 százalék fölé is emelkedhet, vagy 1 százalék alá csökkenhet, attól függően, mit mutatnak majd a James Webb-űrteleszkóp megfigyelései február 18-án és 26-án.

A tudósok optimisták: 80 százalékra teszik annak esélyét, hogy a megfigyelések megnyugtató eredményt hoznak, és csak 5 százalékra azt, hogy az aggasztóbb forgatókönyv valósul meg.

Andrew Rivkin planetológus szerint a Webb-űrteleszkóp mérései "felbecsülhetetlenek" – nemcsak a Hold jövője szempontjából, hanem azért is, mert értékes tapasztalatot jelentenek egy esetleges, Földet veszélyeztető aszteroida kezeléséhez.

