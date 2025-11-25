Elmondta Lavrov, mi a feltétele az amerikai béketerv elfogadásának

Az Egyesült Államok eredetileg egy 28 pontos béketervet készült letenni az asztalra, amely inkább Oroszországnak kedvezett volna. A hétvégén azonban az amerikai és az ukrán fél tárgyalt a tervről, amelyet Ukrajnának kedvező irányba módosítottak, és a legkényesebb ügyek megtárgyalását Trumpra és ukrán kollégájára, Volodimir Zelenszkijre bízták.
Lavrov keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, Oroszország üdvözölte az eredeti amerikai tervet, és most várják a módosított verziót, amelyet Washington Kijevvel és Európával dolgozott ki.
Az orosz külügyminiszter szerint azonban
Moszkva számára egészen más helyzetet teremt, ha az új terv nem reflektál arra, amit Putyin és Trump megvitatott Alaszkában.
Lavrov a TASZSZ szerint elmondta, az eredeti 28 pontos tervet nem hivatalos csatornákon keresztül megkapták, de a módosított tervet még nem ismerik.
Eközben Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu-Dzabiba repült titkos tárgyalásokra, ahol már asztalhoz ült egy orosz delegációval, és találkozik Kirilo Budanovval, az ukrán hírszerzés vezetőjével is.
A Politico értesülései szerint Driscoll a 19 pontos módosított tervet az Egyesült Arab Emírségek fővárosában mutatja be az orosz küldöttségnek.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
