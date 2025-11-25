Itt a magyar tőzsde új sztárja!

Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.
Megjött a figyelmeztetés: itt van a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője rendkívül erős figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában. A guru szerint a történelem legsúlyosabb válsága már nem a távolban sejlik fel, hanem éppen most robban be, és hatása a hétköznapi emberek pénzén, megtakarításain és mindennapjain is gyorsan nyomot hagy majd. Ami azonban igazán lényeges: Kiyosaki azt is elárulta, hova menekülnek a profi befektetők egy ilyen piaci viharral szemben – és mely eszközök nyújthatnak valódi védelmet, sőt akár kiemelkedő hozamlehetőséget a következő hónapokban.
Szárnyal a Delta részvénye
Kifejezetten magas forgalom mellett már 11,6 százalékot ralizott a Delta árfolyama, jelenleg a magyar tőzsde harmadik legforgalmasabb papírjáról beszélünk. A rali nem minden ok nélküli: a Delta leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.
Milliárdos összeomlás: a befektetők valósággal menekülnek a bitcoin ETF-ből
A BlackRock bitcoin ETF-je rekord mértékű tőkekiáramlást szenvedett el eddig novemberben, miközben a bitcoin árfolyama több mint három éve nem látott mértékben zuhan - írta a CNBC.
Erős nyitás a magyar tőzsdén
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Kisebb pluszban Európa
A piacnyitást követően jó a hangulat az európai tőzsdéken: a DAX 0,1 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.
A Delta Systems nyerte az uniós alkalmazásfejlesztési közbeszerzést – akár 455 milliárd forintos keretösszeggel
A Delta Group leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként nyerte el a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 2,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 0,1 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,11 százalékot emelkedhet, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma egyszerre érkeznek magyar és nagy nemzetközi adatok. Itthon az Európai Bizottság értékeli a Magyarországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárás fejleményeit, ami a fiskális pálya és az EU-pénzek szempontjából kulcsfontosságú, így közvetlenül érintheti a forintot és a magyar kötvényhozamokat. Nemzetközi fronton jön a német GDP második becslése, a francia fogyasztói bizalmi index, az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés a magországokban és az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed és az EKB jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 52,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 448,27
|0,4%
|-0,3%
|-1,6%
|9,2%
|4,9%
|54,6%
|S&P 500
|6 705,12
|1,5%
|0,5%
|-1,3%
|14,0%
|12,3%
|84,4%
|Nasdaq
|24 873,85
|2,6%
|0,3%
|-1,9%
|18,4%
|19,7%
|105,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 625,88
|0,0%
|-3,4%
|-1,4%
|21,9%
|27,0%
|85,8%
|Hang Seng
|25 716,5
|2,0%
|-2,5%
|-1,7%
|28,2%
|33,7%
|-3,3%
|CSI 300
|4 448,05
|-0,1%
|-3,3%
|-4,6%
|13,0%
|15,1%
|-10,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 239,18
|0,6%
|-1,5%
|-4,1%
|16,7%
|20,3%
|74,8%
|CAC
|7 959,67
|-0,3%
|-2,0%
|-3,2%
|7,8%
|9,7%
|43,2%
|FTSE
|9 534,91
|-0,1%
|-1,5%
|-1,1%
|16,7%
|15,4%
|48,2%
|FTSE MIB
|42 298,17
|-0,9%
|-3,4%
|-0,4%
|23,7%
|26,3%
|91,0%
|IBEX
|15 967,8
|0,9%
|-1,3%
|0,7%
|37,7%
|37,0%
|96,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 705,8
|0,4%
|0,3%
|3,4%
|35,8%
|35,4%
|175,8%
|ATX
|4 887,18
|2,0%
|1,4%
|4,7%
|33,4%
|38,3%
|90,1%
|PX
|2 440,32
|0,4%
|-1,6%
|3,7%
|38,6%
|43,8%
|155,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 070
|1,0%
|2,4%
|7,1%
|52,5%
|50,7%
|176,0%
|Mol
|2 964
|-1,8%
|-2,5%
|7,5%
|8,6%
|11,3%
|43,2%
|Richter
|9 585
|-0,3%
|-1,0%
|-8,1%
|-7,8%
|-10,3%
|35,2%
|Magyar Telekom
|1 766
|3,0%
|1,5%
|-1,7%
|38,6%
|42,0%
|364,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,11
|0,4%
|-2,6%
|-5,1%
|-18,4%
|-17,5%
|32,1%
|Brent
|63,41
|1,3%
|-1,2%
|-3,9%
|-15,2%
|-15,4%
|32,3%
|Arany
|4 095,14
|0,7%
|0,9%
|-0,6%
|56,0%
|51,3%
|126,8%
|Devizák
|EURHUF
|382,3750
|-0,4%
|-0,5%
|-1,9%
|-7,0%
|-7,1%
|5,8%
|USDHUF
|331,6493
|-0,7%
|0,1%
|-1,1%
|-16,5%
|-16,1%
|9,0%
|GBPHUF
|434,9150
|-0,3%
|-0,4%
|-2,6%
|-12,6%
|-12,1%
|7,3%
|EURUSD
|1,1530
|0,2%
|-0,6%
|-0,8%
|11,3%
|10,8%
|-2,9%
|USDJPY
|156,5350
|0,0%
|0,9%
|2,5%
|-0,4%
|1,1%
|49,6%
|GBPUSD
|1,3098
|0,1%
|-0,6%
|-1,5%
|4,6%
|4,6%
|-1,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 277
|3,8%
|-4,2%
|-20,5%
|-6,5%
|-10,8%
|360,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|-0,6%
|-2,4%
|1,1%
|-12,1%
|-9,1%
|360,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|0,0%
|-0,6%
|2,8%
|12,5%
|18,1%
|-569,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|-1,1%
|0,1%
|4,2%
|7,9%
|8,8%
|220,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
