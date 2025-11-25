Itt a magyar tőzsde új sztárja!

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 2,6 százalék pluszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 0,1 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.

Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,11 százalékot emelkedhet, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma egyszerre érkeznek magyar és nagy nemzetközi adatok. Itthon az Európai Bizottság értékeli a Magyarországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárás fejleményeit, ami a fiskális pálya és az EU-pénzek szempontjából kulcsfontosságú, így közvetlenül érintheti a forintot és a magyar kötvényhozamokat. Nemzetközi fronton jön a német GDP második becslése, a francia fogyasztói bizalmi index, az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés a magországokban és az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed és az EKB jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 52,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,8 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,0 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 46 448,27 0,4% -0,3% -1,6% 9,2% 4,9% 54,6% S&P 500 6 705,12 1,5% 0,5% -1,3% 14,0% 12,3% 84,4% Nasdaq 24 873,85 2,6% 0,3% -1,9% 18,4% 19,7% 105,9% Ázsiai részvényindexek Nikkei 48 625,88 0,0% -3,4% -1,4% 21,9% 27,0% 85,8% Hang Seng 25 716,5 2,0% -2,5% -1,7% 28,2% 33,7% -3,3% CSI 300 4 448,05 -0,1% -3,3% -4,6% 13,0% 15,1% -10,6% Európai részvényindexek DAX 23 239,18 0,6% -1,5% -4,1% 16,7% 20,3% 74,8% CAC 7 959,67 -0,3% -2,0% -3,2% 7,8% 9,7% 43,2% FTSE 9 534,91 -0,1% -1,5% -1,1% 16,7% 15,4% 48,2% FTSE MIB 42 298,17 -0,9% -3,4% -0,4% 23,7% 26,3% 91,0% IBEX 15 967,8 0,9% -1,3% 0,7% 37,7% 37,0% 96,1% Régiós részvényindexek BUX 107 705,8 0,4% 0,3% 3,4% 35,8% 35,4% 175,8% ATX 4 887,18 2,0% 1,4% 4,7% 33,4% 38,3% 90,1% PX 2 440,32 0,4% -1,6% 3,7% 38,6% 43,8% 155,2% Magyar blue chipek OTP 33 070 1,0% 2,4% 7,1% 52,5% 50,7% 176,0% Mol 2 964 -1,8% -2,5% 7,5% 8,6% 11,3% 43,2% Richter 9 585 -0,3% -1,0% -8,1% -7,8% -10,3% 35,2% Magyar Telekom 1 766 3,0% 1,5% -1,7% 38,6% 42,0% 364,7% Nyersanyagok WTI 59,11 0,4% -2,6% -5,1% -18,4% -17,5% 32,1% Brent 63,41 1,3% -1,2% -3,9% -15,2% -15,4% 32,3% Arany 4 095,14 0,7% 0,9% -0,6% 56,0% 51,3% 126,8% Devizák EURHUF 382,3750 -0,4% -0,5% -1,9% -7,0% -7,1% 5,8% USDHUF 331,6493 -0,7% 0,1% -1,1% -16,5% -16,1% 9,0% GBPHUF 434,9150 -0,3% -0,4% -2,6% -12,6% -12,1% 7,3% EURUSD 1,1530 0,2% -0,6% -0,8% 11,3% 10,8% -2,9% USDJPY 156,5350 0,0% 0,9% 2,5% -0,4% 1,1% 49,6% GBPUSD 1,3098 0,1% -0,6% -1,5% 4,6% 4,6% -1,9% Kriptovaluták Bitcoin 88 277 3,8% -4,2% -20,5% -6,5% -10,8% 360,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -0,6% -2,4% 1,1% -12,1% -9,1% 360,4% 10 éves német állampapírhozam 2,66 0,0% -0,6% 2,8% 12,5% 18,1% -569,8% 10 éves magyar állampapírhozam 7,14 -1,1% 0,1% 4,2% 7,9% 8,8% 220,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: selimaksan

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images