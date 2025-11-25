  • Megjelenítés
Itt a magyar tőzsde új sztárja!
Üzlet

Itt a magyar tőzsde új sztárja!

Portfolio
Gazdasági információk tekintetében ma  jön a német GDP második becslése, a francia fogyasztói bizalmi index, az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés a magországokban és az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed és az EKB jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak. Ami pedig a tőzsdei folyamatokat illeti: az ázsiai piacokon jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában kisebb emelkedés van. A magyar tőzsdén akadnak izgalmak, nagy raliban van ugyanis a Delta részvénye.

Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió.
Megjött a figyelmeztetés: itt van a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője rendkívül erős figyelmeztetést tett közzé a közösségi médiában. A guru szerint a történelem legsúlyosabb válsága már nem a távolban sejlik fel, hanem éppen most robban be, és hatása a hétköznapi emberek pénzén, megtakarításain és mindennapjain is gyorsan nyomot hagy majd. Ami azonban igazán lényeges: Kiyosaki azt is elárulta, hova menekülnek a profi befektetők egy ilyen piaci viharral szemben – és mely eszközök nyújthatnak valódi védelmet, sőt akár kiemelkedő hozamlehetőséget a következő hónapokban.

Tovább a cikkhez
Szárnyal a Delta részvénye

Kifejezetten magas forgalom mellett már 11,6 százalékot ralizott a Delta árfolyama, jelenleg a magyar tőzsde harmadik legforgalmasabb papírjáról beszélünk. A rali nem minden ok nélküli: a Delta leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.

Milliárdos összeomlás: a befektetők valósággal menekülnek a bitcoin ETF-ből

A BlackRock bitcoin ETF-je rekord mértékű tőkekiáramlást szenvedett el eddig novemberben, miközben a bitcoin árfolyama több mint három éve nem látott mértékben zuhan - írta a CNBC.

Tovább a cikkhez
Erős nyitás a magyar tőzsdén

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Tovább a cikkhez
Kisebb pluszban Európa

A piacnyitást követően jó a hangulat az európai tőzsdéken: a DAX 0,1 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.

A Delta Systems nyerte az uniós alkalmazásfejlesztési közbeszerzést – akár 455 milliárd forintos keretösszeggel

A Delta Group leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként nyerte el a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.

Tovább a cikkhez
Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 2,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 0,1 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,11 százalékot emelkedhet, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma egyszerre érkeznek magyar és nagy nemzetközi adatok. Itthon az Európai Bizottság értékeli a Magyarországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárás fejleményeit, ami a fiskális pálya és az EU-pénzek szempontjából kulcsfontosságú, így közvetlenül érintheti a forintot és a magyar kötvényhozamokat. Nemzetközi fronton jön a német GDP második becslése, a francia fogyasztói bizalmi index, az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés a magországokban és az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed és az EKB jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 52,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 448,27 0,4% -0,3% -1,6% 9,2% 4,9% 54,6%
S&P 500 6 705,12 1,5% 0,5% -1,3% 14,0% 12,3% 84,4%
Nasdaq 24 873,85 2,6% 0,3% -1,9% 18,4% 19,7% 105,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 625,88 0,0% -3,4% -1,4% 21,9% 27,0% 85,8%
Hang Seng 25 716,5 2,0% -2,5% -1,7% 28,2% 33,7% -3,3%
CSI 300 4 448,05 -0,1% -3,3% -4,6% 13,0% 15,1% -10,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 239,18 0,6% -1,5% -4,1% 16,7% 20,3% 74,8%
CAC 7 959,67 -0,3% -2,0% -3,2% 7,8% 9,7% 43,2%
FTSE 9 534,91 -0,1% -1,5% -1,1% 16,7% 15,4% 48,2%
FTSE MIB 42 298,17 -0,9% -3,4% -0,4% 23,7% 26,3% 91,0%
IBEX 15 967,8 0,9% -1,3% 0,7% 37,7% 37,0% 96,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 705,8 0,4% 0,3% 3,4% 35,8% 35,4% 175,8%
ATX 4 887,18 2,0% 1,4% 4,7% 33,4% 38,3% 90,1%
PX 2 440,32 0,4% -1,6% 3,7% 38,6% 43,8% 155,2%
Magyar blue chipek              
OTP 33 070 1,0% 2,4% 7,1% 52,5% 50,7% 176,0%
Mol 2 964 -1,8% -2,5% 7,5% 8,6% 11,3% 43,2%
Richter 9 585 -0,3% -1,0% -8,1% -7,8% -10,3% 35,2%
Magyar Telekom 1 766 3,0% 1,5% -1,7% 38,6% 42,0% 364,7%
Nyersanyagok              
WTI 59,11 0,4% -2,6% -5,1% -18,4% -17,5% 32,1%
Brent 63,41 1,3% -1,2% -3,9% -15,2% -15,4% 32,3%
Arany 4 095,14 0,7% 0,9% -0,6% 56,0% 51,3% 126,8%
Devizák              
EURHUF 382,3750 -0,4% -0,5% -1,9% -7,0% -7,1% 5,8%
USDHUF 331,6493 -0,7% 0,1% -1,1% -16,5% -16,1% 9,0%
GBPHUF 434,9150 -0,3% -0,4% -2,6% -12,6% -12,1% 7,3%
EURUSD 1,1530 0,2% -0,6% -0,8% 11,3% 10,8% -2,9%
USDJPY 156,5350 0,0% 0,9% 2,5% -0,4% 1,1% 49,6%
GBPUSD 1,3098 0,1% -0,6% -1,5% 4,6% 4,6% -1,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 277 3,8% -4,2% -20,5% -6,5% -10,8% 360,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -0,6% -2,4% 1,1% -12,1% -9,1% 360,4%
10 éves német állampapírhozam 2,66 0,0% -0,6% 2,8% 12,5% 18,1% -569,8%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 -1,1% 0,1% 4,2% 7,9% 8,8% 220,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
