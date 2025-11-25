Ekkora mázlit ritkán kapnak videóra: hajszálon múlt a katonák élete

Onnantól, hogy egy katona kikerül a frontvonalra, a túlélési esélyei lényegében kicsúsznak a kezéből: a kiképzés, a felszerelés minősége persze sokat segít a helyzetén, de a mázlifaktorba nem nagyon van beleszólása. Egy csapat orosz katona most hatost dobott, az ukrán drón telibe találta őket, mégis karcolás nélkül úszták meg.

A közösségi médiában néhány napja már keringő videón egy orosz páncélozott terepjáró látható, amint éppen kigurul egy telekről valahol Kelet-Ukrajnában. A jármű platóján ülő két katona ekkor veszi észre, hogy egy ukrán FPV drón éppen megcélozza őket.

A két katonából az egyik azonnal kiugrik a járműből, a másik viszont még lead pár lövést a drónra, eredménytelenül:

az ukrán madár egyenesen a platóról levetődő fegyveresnek vágódik. Normál esetben egy ilyen találat azonnal végezne a katonával,

a robbanószer mennyiségétől függően pedig a sofőrt és a távolabbra jutó harmadikat is minimum megsebesítené, a drón azonban nem robban fel a becsapódás pillanatában, jó eséllyel később sem, ugyanis akkor valószínűleg nem vágták volna meg a videót.

A felvételen szereplő katonáknak hatalmas mázlija volt, az FPV drónok elég megbízható eszközök, ritkán sülnek be, videók pedig még ennél is ritkábban jelennek meg róluk.

