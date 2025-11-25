Szintet lép Balogh Petya cége, jön a nyilvános részvénykibocsátás

24 hónappal a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára lépését követően a STRT Holding kezdeményezte a tőzsde szabályozott piacára, a Standardre való átsorolását, egyben nyilvános részvénykibocsátásba (IPO) kezd - olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. Befektetési tevékenysége finanszírozásához, valamint növekedési tervei megvalósításához a STRT Holding maximálisan 4,1 milliárd forintos nyilvános lakossági és intézményi forrásbevonást tervez. A nyilvános lakossági részvényjegyzés 2025. november 24-én indult és december 5-ig tart. Az újonnan kibocsátandó részvényeket a K&H Értékpapírnál lehet jegyezni.

A STRT Holding azzal a céllal alakult 2023-ban, hogy tíz éven belül ezer startupban tulajdonrésszel rendelkező befektetési társasággá és vállalkozói képzőhellyé válva,

a közép-európai régió meghatározó technológiai és tudásipari holdingja legyen.

2024-ben a társaság megvásárolta a Kürt Akadémia oktatási üzletágát, valamint alapkezelőt indított azzal a céllal, hogy a jövőben kockázati tőkealapokat menedzseljen. A 2025 év végén 100-at meghaladó aktív befektetésével a STRT Holding az ország egyik legaktívabb kockázati tőke társasága lett. Érdekeltségei vannak oktatástechnológiai (edtech), orvos- és gyógyászattechnológiai (medtech), agrártechnológiai és fintech vállalatokban van, mint amilyen a GenuForm-AI, OpenMeter, PastPay, Genomate, Molin-AI, Giggle, vagy az idén bejelentett Lightyear.

A STRT Holding kezdeményezte a BÉT Xtend piacáról való átsorolását a tőzsde szabályozott piacára, a Standard kategóriába.

Ezzel párhuzamosan a társaság 2025. november 24-től nyilvános tőkebevonást indított.

A részvényjegyzés kizárólag a STRT Holding partnerénél, a K&H Értékpapírnál érhető el. A lakossági jegyzés időszaka 2025. november 24. – december 5. (a tájékoztatóban foglaltak szerint korábban is lezárható), a tervezett intézményi értékesítési időszak pedig 2025. december 1. - 2025. december 5.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ