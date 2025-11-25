Brutális változás jön Magyarországon is: mindannyiunk munkáját elveszi az AI?

Hol tartunk a digitalizáció és az AI-innováció versenyében, és hova kell megérkeznünk? - vetette fel a kérdést a Portfolio AI & Digital Transformation 2025 konferencia első panelbeszélgetése. A panelben Giller Tamás (vezérigazgató-helyettes, Neo Property Services), Horváth Bence (Commercial Strategy Director, Magyar Telekom), Jakab Roland (elnök/vezérigazgató, HUN-REN) és Kurtisz Krisztián (vezérigazgató, UNIQA Biztosító) vett részt, a beszélgetést Schenk Tamás, a Deloitte Hungary partnere moderálta.

Fellendülésben van Magyarországon az ökoszisztéma, az AI használata ma már kötelező - jelentette ki Jakab Roland, a HUN-REN elnök-vezérigazgatója. Ebből a célból jött létre az AI for Impact program, amely mind a tudományos kutatást, mind az új megoldások értékteremtési folyamatba implementálását hivatott elősegíteni.

Horváth Bence (Commercial Strategy Director, Magyar Telekom) felidézte, hogy a Vanda tette le a machine learning alapjait a cégnél, ezekből a tapasztalatokból is táplálkozva idejekorán elkezdték a mesterséges intelligencia lehetőségeinek kiaknázását, és ma már két olyan saját GenAI-alkalmazása is van a társaságnak, melyeket más országokba is szállít a magyar csapat.

Mindenekelőtt képezni kell a kollégákat arra, hogy hogyan működnek a large language modellek, és hogyan tudják segíteni a napi munkavégzést - vélekedett Giller Tamás, a Neo Property Services vezérigazgató-helyettese. Ugyanakkor az AI nem fogja elhárítani a dugulást, illetve kiváltani az ingatlanüzemeltetésben, karbantartásban hagyományosan jelenlévő más szakmákat.

Kurtisz Krisztián, az UNIQA Biztosító vezérigazgatója előrevetítette: a fő kérdés az, hogy mi lesz azzal egy egymillió munkahellyel, amelyeket el fog venni az AI-forradalom, ezért véleménye szerint az alapjövedelem témáját is napirendre kell majd tűzni. Elmondása szerint

furcsa állapotban van ma az AI: egyszerre túlhype-olt, miközben alul is becsüljük a jelentőségét.

A cél az, hogy létrejöjjenek olyan eszközök, amelyek egy jól képzett emberhez hasonlóan képesek komplex feladatokat az elejétől a végéig ellátni, döntéseket hozni. Úgy látja, ma már a fizikai munkák kivételével minden munkát képes elvégezni az AI, sőt, a gép még jobban is tud dolgozni az embernél.

Az AI-megoldások mostani felhasználásairól Horváth Bence elmondta, a mesterséges intelligencia a reklámkommunikáció gyártásában meghatározóan részt vesz, ez az ügynökségek üzletét is fenyegeti, a programozóknak pedig az agentic AI segíti a munkáját, itt szintén komoly hatékonyságnövelést lehet elérni ésszerű költségek mellett.

Az ingatlanüzemeltetés piaca Giller Tamás szerint egy nagy tankhajóhoz hasonlítható, amelynek az irányát nem könnyű megváltoztatni. Még a digitális transzformáció sem ment végbe teljes körűen, ebben az üzletágban lassabban haladnak a dolgok. Ugyanakkor projektalapon mérhető az AI használat megtérülése, korábban a digitalizáció révén is tízszeres hatékonyságnövekedés volt elérhető egyes pénzügyi munkafolyamatokban.

Jakab Roland úgy véli, ma az a fő kérdés, hogy mennyivel tud felgyorsítani valamit az AI. Az irodalomkutatást például 30 százalékkal gyorsítja, és más területeken is kivált hosszadalmas folyamatokat, hiszen könnyedén modellezhetővé válnak a dolgok,

így a tudomány művelésére, és az abból fakadó gazdasági haszonra közvetlen hatása van az AI-nak.

A szakember felhívta a figyelmet: egyes eszközök ma már arra is képesek, hogy 3-4 tudományos cikkből álló input alapján 1000 olyan cikket kigyűjtsenek, amelyek relevánsak a kutatónak - azaz korábban hónapokig tartó folyamatokat lehet most napok alatt elvégezni.

Kurtisz Krisztián bevallotta: valójában nem tudni, milyen a megtérülése az AI-nak. Habár a kezdeti befektetések egy éven belül megtérülhetnek, de azt nem látjuk előre, hogy 5 év múlva mennyit kell majd költeni az AI-megoldásokra. Szerinte a biztosítási ágazatban elsőként a kárrendezésben és az ügyfél-kapcsolattartásban lehet felhasználni a mesterséges intelligenciát.

Giller Tamás megosztotta, hogy az ingatlanüzemeltetés területén főként az információfeldolgozásban segíti a szakembereket az AI, míg Horváth Bence szerint a voicebotok jelentik az egyik legfőbb hasznosítási módot, mind az értékesítésben, mind az ügyfélkapcsolatok terén.

Az ágens-keretrendszerek használatának még nagyon az elején vagyunk, holott elképesztő perspektíva van bennük - emelte ki Jakab Roland, hozzátéve, hogy egyes modellek a biológia vagy kémia terén már egy PHD-szintű tudásszinttel vannak felruházva, és ezeket az ügynököket emberként vezérelhetjük.

