A közhiedelem ellenére az amerikai munkaerőpiac köszöni szépen jól van

November harmadik hetében az új munkanélküli segélykérelmek száma 219 ezer fő volt az előző heti 220 ezer fő után (várakozás: 225 ezer fő).
A tartós javak rendelésállománya szeptemberben havi alapon 05% volt, az előző havi 2.9%-os növekedéshez képest (várakozás: +0,3%). A volatilits közlekedési eszközöktől tisztított mutató havi alapon 0,1%k-al nőtt (várakozás: +0,2%).
A tegnapi vártnál rosszabb kiskereskedelmi forgalom után a mai alacsony munkanélküli segélykérelmek száma fontos hír. Az a tény, hogy továbbra is alacsony maradt a mutató azt sugallja, hogy nem kell aggódni azért, hogy elkezdődtek az elbocsátások az USA-ban. A két hete kijött Challenger felmérése szerint 23 év óta a legmagasabbra ugrott az elbocsátások száma. Akkor azt sejtettük, hogy feltehetőleg a kormányzati leállás negatív hatásai miatt lehetett. A mai alacsony új munkanélküli segélykérelmek száma lényegében visszaigazolja ezt a feltételezést.
A tartós javal rendelésállomány a vártnál erősebb volt szeptemberben, ami szintén kedvező jel és ellentmond annak, hogy tartósan aggódni kellene a gyengülő kiskereskedelmi forgalom miatt.
Ezek még nem perdöntő bizonyítékok egyik irányba sem, de egyelőre úgy tűnik, hogy
nem lehet egyértelműen kimondani, hogy a munkaerőpiacon és a fogyasztásban egyértelműen és határozottan rosszra fordulnánk a dolgok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
