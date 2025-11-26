A közhiedelem ellenére az amerikai munkaerőpiac köszöni szépen jól van

A vártnál is alacsonyabb lett az új munkanélküli segélykérelmek száma és a tartós javak rendelésállománya pedig meghaladta a várakozásokat.

November harmadik hetében az új munkanélküli segélykérelmek száma 219 ezer fő volt az előző heti 220 ezer fő után (várakozás: 225 ezer fő).

A tartós javak rendelésállománya szeptemberben havi alapon 05% volt, az előző havi 2.9%-os növekedéshez képest (várakozás: +0,3%). A volatilits közlekedési eszközöktől tisztított mutató havi alapon 0,1%k-al nőtt (várakozás: +0,2%).

A tegnapi vártnál rosszabb kiskereskedelmi forgalom után a mai alacsony munkanélküli segélykérelmek száma fontos hír. Az a tény, hogy továbbra is alacsony maradt a mutató azt sugallja, hogy nem kell aggódni azért, hogy elkezdődtek az elbocsátások az USA-ban. A két hete kijött Challenger felmérése szerint 23 év óta a legmagasabbra ugrott az elbocsátások száma. Akkor azt sejtettük, hogy feltehetőleg a kormányzati leállás negatív hatásai miatt lehetett. A mai alacsony új munkanélküli segélykérelmek száma lényegében visszaigazolja ezt a feltételezést.

A tartós javal rendelésállomány a vártnál erősebb volt szeptemberben, ami szintén kedvező jel és ellentmond annak, hogy tartósan aggódni kellene a gyengülő kiskereskedelmi forgalom miatt.

Ezek még nem perdöntő bizonyítékok egyik irányba sem, de egyelőre úgy tűnik, hogy

nem lehet egyértelműen kimondani, hogy a munkaerőpiacon és a fogyasztásban egyértelműen és határozottan rosszra fordulnánk a dolgok.

