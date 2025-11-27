Rendkívüli gyűlést hív össze Karácsony Gergely a csőd elkerüléséért

Jövő héten összeül a fővárosi közgyűlés, hogy szavazzon arról a határozatról, ami kimondja: kormányzati beavatkozás nélkül a város fizetésképtelenné fog válni - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A bejelentés előzménye, hogy a kormány ma jelezte: a kabinet kész csődsegéllyel vagy pénzügyi mentőcsomaggal segíteni a Budapestet, ha a közgyűlés bejelenti a fizetésképtelenséget. Szintén mai fejlemény, hogy az Államkincstár újabb 6,2 milliárdot emelt le a főváros számlájáról.

Karácsony a sajtótájékoztatón elmondta, hogy "abszurd dráma", hogy miközben Gulyás Gergely bejelentette, hogy szeretné megmenteni Budapestet a csődtől, ugyanebben a percben a Magyar Államkincstár leemelt 6,2 milliárdot a főváros számlájáról.

Nyilvánvaló, hogy ez az inkasszó törvénytelen.

– értékelt.

A kormány Karácsony értelmezésében akkor segít, ha a Fővárosi Közgyűlés is megerősíti az általa elmondottakat. "Akkor játsszuk ezt a játékot."

Ezért összehívta a Közgyűlés rendkívüli ülését hétfő 5 órára.

A rendkívüli helyzetben rendkívüli helyszínt választottak, a kelenföldi buszgarázst, ezzel érzékeltetve, hogy a működőképesség a tét.

Karácsony ezzel arra utal, hogy Gulyás Gergely ma a Kormányinfón elmondta, hogy azt várják, hogy a Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, ebben az esetben a kormány hajlandó lenne segítséget nyújtani.

Nyitottak vagyunk arra, hogy egy ilyen helyzetben csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak.

Ha a kormány megszorításai továbbra is fennmaradnak, akkor kormányzati beavatkozásra van szükség. Karácsony szerint az erről szóló jelentést már korábban elfogadta a Közgyűlés, de ha újra szükséges erről határozat, akkor szavaznak róla újra. Elmondta, hogy a döntést személyesen viszi majd el a Karmelitába, de ezúttal a budapestieket is hívja a "budapesti Büszkeségmenet 2" keretében. Hétfő este fél hétkor hív mindenkit találkozóra, hogy a Clark Ádám térről sétáljanak a Karmelita elé.

Arra a kérdésre, hogy pontosan miről szavaznának majd hétfőn, elmondta, hogy az Állami Számvevőszék korábbi jelentésének megállapításait szeretné majd elfogadni, ami alapján kormányzati beavatkozás nélkül a város fizetésképtelenné fog válni.

Gulyás Gergely a Kormányinfón kijelentette, hogy ha teljesítenék Karácsony kéréseit, akkor sem biztos, hogy ez orvosolná a helyzetet, mert Budapestnek vannak tartozásai a kormány felé. Ezzel kapcsolatban a főpolgármester elmondta, szerinte Gulyás azokat a pénzeket tekintheti a kormány felé fennálló tartozásoknak, amelyeket inkasszálás elleni védelem miatt nem emelhetnek le a fővárosi számláról.

