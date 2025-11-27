Vizsgálat indult Lengyelország legnagyobb energetikai vállalata ellen

A lengyel pénzügyi felügyelet (KNF) vizsgálatot indított a többségi állami tulajdonú olajipari vállalat, az Orlen ellen az Energa teljes felvásárlásának ügyében – jelentette be a hatóság csütörtökön.

A Reuters arról számolt be, hogy KNF az ügy minden körülményét elemzi, és az eredményeket a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozza.

A hatóság később arról is beszámolt, hogy olyan személyeket azonosított,

akiknek a cselekedetei felvethetik a jogsértés gyanúját

- ám további részleteket nem közölt.

Az Orlen szerdán jelentette be, hogy 709 millió zloty (mintegy 194 millió dollár) értékben ajánlatot tesz a még fennmaradó részvényekre, és 100%-os tulajdont kíván szerezni az Energában. Az Orlen 2020-ban lett az Energa többségi tulajdonosa, amikor elindította stratégiai átalakulását - a klasszikus olaj- és gázipari profilból egy diverzifikált, áramtermelést és megújuló energiát is lefedő energetikai csoportot akarnak kiépíteni.

Az Orlen a hírügynökségnek küldött válaszában azt hangsúlyozta, hogy

elfogadja a KNF döntését, együttműködik a vizsgálatban. Kiemelték, hogy a kivásárlási folyamat a hatályos jogszabályokkal összhangban zajlott.

„A KNF által bejelentett lépések nincsenek hatással az Energa részvényeinek eladására vonatkozó ajánlatok benyújtásának folyamatára” - tette hozzá a vállalat.

Az Orlen jelenleg 90,92%-os részesedéssel bír az Energában. A lengyel energetikai piac átalakulásának egyik kulcslépése lehet, hogy a vállalat teljes ellenőrzése alá vonná a társaságot.

