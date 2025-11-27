  • Megjelenítés
Börtönbe küldik a volt perui elnököt
Globál

Börtönbe küldik a volt perui elnököt

Portfolio
A perui bíróság 11 és fél év börtönre ítélte Pedro Castillo volt baloldali elnököt.

Az ítéletet csütörtökön hirdették ki felkelés és az állam elleni összeesküvés miatt. Az ügy a 2022 végén történtekhez kapcsolódik, amikor Castillo sikertelenül próbálta feloszlatni a kongresszust, és rendkívüli felhatalmazásokat akart magához vonni.

A döntés egy nappal azután született, hogy egy másik volt elnököt, Martín Vizcarrát 14 év börtönre ítélték, miután bűnösnek találták kenőpénzek elfogadásában, amelyeket évekkel hivatalba lépése előtt vett át.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility