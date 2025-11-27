Börtönbe küldik a volt perui elnököt

A perui bíróság 11 és fél év börtönre ítélte Pedro Castillo volt baloldali elnököt.

Az ítéletet csütörtökön hirdették ki felkelés és az állam elleni összeesküvés miatt. Az ügy a 2022 végén történtekhez kapcsolódik, amikor Castillo sikertelenül próbálta feloszlatni a kongresszust, és rendkívüli felhatalmazásokat akart magához vonni.

A döntés egy nappal azután született, hogy egy másik volt elnököt, Martín Vizcarrát 14 év börtönre ítélték, miután bűnösnek találták kenőpénzek elfogadásában, amelyeket évekkel hivatalba lépése előtt vett át.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images