Gulyás Gergely bejelentette: nem lesz szocho-csökkentés

2030-ig vállalják a 14. havi nyugdíj bevezetését
Korábban, a 13. havi nyugdíj bevezetésénél az ezzel kapcsolatos tervezetben évről-évre lebontva szerepelt a bevezetés tervezete, a mostani, 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban azonban csak annyit tudunk, hogy 2030-ig terveznek a teljes havi összeg folyósításáig eljutni.
Így bár nem az a cél, elképzelhető, hogy 5 év alatt vezetik be a teljes 14. havi nyugdíjat.
Nem lesz jövőre szocho-csökkentés
Az adótörvény jelenleg a Parlament előtt van,
további szocho-csökkentés a jövő évben nem lesz,
az adócsomag ezt nem tartalmazza.
Gulyás Gergely mindezt a minimálbér-emelésről szóló tárgyalások kapcsán feltett kérdésre válaszolva egyértelműsítette. Ez egy újabb fordulat a szociális hozzájárulási adó ügyében, amely 3 hónapja tart. Először Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt arról, hogy a vállalkozói érdekképviseletek részéről érkezett jelzés és igény arra vonatkozóan, hogy csökkenjen a szociális hozzájárulási adó jelenlegi 13%-os kulcsa. Az elmúlt hetekben azonban már lehetett érzékelni, hogy a szocho-csökkentés lehetősége és az ezt tartalmazó forgatókönyv esélye csökkent. Ennek költségvetési egyenlegrontó hatása 200 milliárd forint felett van, és ez a jelenlegi büdzséhelyzetben nehezen fér bele, feltételezhetően ezért tűnik most úgy (Gulyás Gergely jelenlegi jelzése alapján), hogy a szocho-csökkentés inkább lekerült a napirendről. Időközben a kkv-k számára a kormány elfogadott (és a parlament meg is szavazta) egy adókönnyítő csomagot, amiben a szocho-csökkentés nem volt benne, és ennek hatása 80 milliárd forint volt a büdzsére nézve.
A magyarországi ellátást nem veszélyezteti a szerbeknek nyújtott segítség
A MOL decembertől 2,5-szeresére növeli a Szerbiába irányuló olajkivitelét, Gulyás szerint ez azonban nem akkora mértékű, hogy veszélyeztesse az ellátásbiztonságot.
Bankadó emelés
Van-e arra terve a kormánynak, hogy a bankadó emelés ne jelentsen ügyfélteher-emelkedést? - hangzott a kérdés. Gulyás szerint a bankrendszerben van egy egészséges verseny, sok szereplővel. És emellett van egy versenyhivatal, amely ellenőrzi, hogy a bankok kartellszerűen emelnek díjakat, vagy sem, a bankadó teher áthárítása nyomán - tette hozzá.
A versenyhivatal is egy kormánytól független hivatal - húzta alá.
Gulyás: Talán 2 körüli termékenységi ráta lehet reális
Nem nyugszanak bele a népességfogyásba, megduplázzák a családi adókedvezményt és érkezik az anyáknak szóló szja-mentesség is – sorolta a kormány intézkedéseit Gulyás. Konkrét számokkal azonban nem szolgált a többszöri kérdésre, hogy van-e arra vonatkozó számítás, hogy ezek a mostani intézkedések hogyan változtathatják a reprodukciós rátát.
Arra a kérdésre, hogy reális cél-e a népesség fenntartásához szükséges arány elérése, úgy reagált,
Talán a 2 körüli reprodukciós ráta elérhető.
Ebben segíthet egy felívelő időszak, akár a háború lezárása.
"Semmilyen realitása" az európai béketervnek
"Semmilyen realitása" nincs szerinte, hogy az európai béketerv valósuljon meg az amerikai helyett. Tudomásul kell venni, hogy minimális szerepünk lesz a békefolyamatokban.
Amerikai pénzügyi védőpajzs
Egyelőre semmibe sem kerül az amerikai védőpajzs - jelentette ki egy kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. Két dolog fontos: a kormány nem adja fel semmilyen célkitűzését, annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés elmarad a várttól.
A pénzügyi védőpajzs egy biztosíték - húzta alá.
Ennek a piacok felé is van egy üzenete, hogy az amerikai kormány biztosítékot tud nyújtani, ha szükség lenne rá - tette hozzá.
Kevesebb, mint 9,5 millió a magyarországi népesség
Amikor a friss népesedési adatokról kérdezték Gulyás Gergelyt, amely szerint 9,5 millió alá csökkent a népesség, azt mondta, az elmúlt 10 év eredménye, hogy 200 ezerrel többen születtek meg, mint ha a 2008-10-es demográfiai folyamatok maradtak volna. Természetesen arra kell törekedni, hogy a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es termékenységi arányszámot elérjük.
Ettől valóban el vagyunk maradva.
Szerinte ez is abból következik, hogy csökken a szülő korba lépő nők száma. Ezekkel szembe kell nézni.
Munkáshitel: 132,5 milliárdot már folyósítottak
A munkáshitel programban 34.310 ügylet esetében már megtörtént a folyósítás, összesen 132,5 milliárd forint értékben, az átlagos hitelösszeg 3 millió 860 ezer forint – sorolta az adatokat Vitályos Eszter.
Az Otthon Start 40 százaléka Pest vármegyére koncentrálódik
Az Otthon Start igényléseinek 40 százaléka Budapesten és Pest megyében érkezik be. Bár a program iránti érdeklődés nagyjából egyenletes földrajzilag, amiatt, hogy több az új lakás a városokban, kissé a nagyobb városok felé torzít. Kérdésre elmondta, hogy munkáshitelt eddig 33-34 ezren igényeltek.
A szolidaritási hozzájárulás számítási módja nem tekinthető igazságosnak
Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tárgyal a szolidaritási hozzájárulásról, ami Gulyás Gergely szerint helyes és indokolt. Ő is beszélt korábban arról, hogy az adó számítási módja nem tekinthető igazságosnak.
Szolidaritási hozzájárulás
A kormány értelmezése szerint a főváros nem abban nyert a bíróság előtt, hogy a bíróság megkérdőjelezte volna a szolidaritási hozzájárulás jogosságát, eljárási ügyben döntött. A kincstár 30 éves gyakorlata, amivel az állam által folyósítandó normatívákból levonja a szolidaritási adó kötelezettségét, amivel szemben érdemi jogorvoslatnak kell lenni. Ennek a bírósági ítéletnek eleget tesz a kormány - felelte egy kérdésre a miniszter. Ennek megfelelően változtat a jogszabályon a kormány és a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy külön fizeti majd az államkincstár a normatívát és külön szedi be a szolidaritási hozzájárulást, nem pedig nettó módon valósul meg a kifizetés.
Békecsúcs: nem az a fontos, hol van
A budapesti békecsúcsról elmondta, nekünk az a fontos, hogy béke legyen, nem az, hogy hol kötik meg.
Gulyás: Nem biztos, hogy Karácsony kéréseinek teljesítése megoldást jelentene
Karácsony Gergely kéréseiről, hogy a kormány utalja át a közösségi közlekedés forrásait, valamint hogy ne alkalmazzon inkasszót a továbbiakban a Fővárossal szemben, azt mondta, hogy most a Közgyűlés állásfoglalására várnak, hogy nyilatkozzanak a fizetőképességükről. Szerinte a főpolgármester kérései egyébként sem biztos, hogy megoldást jelentenének Budapest helyzetére, hiszen a kormány felé egyéb tartozásai is fennállnak a fővárosnak.
Kedden a főpolgármester egyébként azt írta: "A lényeg, hogy fizessék ki a fővárosnak azt a 8,8 milliárdot, amit EU-s pénzből elszámolt trolivásárlásra előlegeztünk meg a kormánynak, fizessék ki a törvényben előírt 12 milliárdot a közösségi közlekedés finanszírozására, és hagyják abba a Kúria által jogerősen törvénytelennek nevezett inkasszókat. Ennyi lenne a segítség."
Nem tudni, hogy Orbán Viktor tényleg Moszkvába repül-e
Gulyás Gergely nem erősítette meg azokat a sajtóértesüléseket, hogy Orbán Viktor Moszkvába menne pénteken, azonban nem is cáfolta a hírt. Azt mondta, a kormányfő külföldi útjairól a szokásos módon tájékoztatják majd a közvéleményt.
Dübörög az Otthon Start
Gulyás Gergely szerint a program sikerét mutatja, hogy akkora az érdeklődés, hogy 10 lakásvásárlásból 4 Otthon Starthoz köthető. Elmondta, hogy már nem csak hiteligénylőkről, hanem felvett hitelekről beszélhetünk. Az igénylők 44 százaléka házas.
A program lendületének fenntartását segítheti, hogy január 1-től a külterületen fekvő ingatlanokra is felvehető az Otthon Start, ez a várakozások szerint több ezerrel bővíti majd az elérhető lakáskínálatot.
Az elmúlt években tapasztalható áremelkedés az utóbbi 1 hónapban a felére csökkent, így szerinte nem lehet azt mondani, hogy a program miatt drágulás lenne tapasztalható.
Háború vagy béke
Kulcsfontosságú, hogy az Európai Unió támogassa az amerikai béketörekvéseket. Európa érdeke, hogy megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák, hogy ne törjön ki újabb háború - jelentette ki az aktuális béketörekvési kezdeményezésekkel kapcsolatban a miniszter.
Nyugdíjügyek
A kormány ki tudja fizetni a jövő évben a 14. havi nyugdíj első negyedét.
Az Idősügyi Tanács javaslatának megfelelően fizeti ki az állam: februárban fizetik ki a 13. havi nyugdíjjal együtt - jelezte Gulyás Gergely.
Emlékeztetett arra, hogy a jövő évi nyugdíjemelés mértéke 3,6% lesz, ami megegyezik a költségvetésben szereplő inflációs várakozással. A kormány várakozása szerint az infláció jövőre ennél alacsonyabb lehet, így a nyugdíjasok jövőre jobban járhatnak, kompenzációra várhatóan nem lesz szükség.
A fővárossal tárgyalt a kormány
A tegnapi napon a kormány tárgyalásokat folytatott a Fővárossal. Azt várják, hogy a Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, ebben az esetben a kormány hajlandó lenne segítséget nyújtani.
Nyitottak vagyunk arra, hogy egy ilyen helyzetben csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak
- jelezte Gulyás Gergely.
Cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége ne jelentse a város működésképtelenségét is.
Jönnek az új kormányzati bejelentések!
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő november 27-én, csütörtök délelőtt 10 órakor tartják a következő Kormányinfót, ahol a kabinet aktuális döntéseiről és előttük álló ügyekről számolnak be.
Orbán Viktor elárulta, hogy a tegnapi kormányülésen az Otthonteremtési program áttekintése mellett szó volt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről és a jövő évi nyugdíjemelésről is. Energiapolitikai intézkedésekről szintén tárgyalt a kormány, melynek célja a háztartások és cégek által megtermelt zöldenergia tárolásának elősegítése. Emellett kitérhetnek majd az Európai Bizottság friss döntésére, amely szerint folytatják Magyarországgal szemben a túlzottdeficit-eljárást.
A Kormányinfóról folyamatosan tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Újabb mentőcsomagokat oszthat ki Brüsszel az orosz invázió ürügyén
A háború jelentősen befolyásolta a befektetések és a turizmus áramlását is.
Második világháborús bombát találtak egy budapesti kerületben
GP-250 típusú, amerikai gyártmány.
Megérkezett a legújabb felmérés: 1500 magyar céget kérdeztek meg
Varga Mihály jelentette be az új konjunktúra felmérés első eredményét.
Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt
Még küzdenek a lángokkal a metropoliszban.
Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről
Kiderült, mennyire hatékonyak Oroszországgal szemben.
Putyin legerősebb szövetségese: a NATO szándékos háborúra készül, ennek egyetlen látványos jele van
Megnevezte a legaktívabb országot is.
MIT-kutatás: az AI már a teljes amerikai munkaerőpiac közel 12 százalékát képes kiváltani
Érdekes számokat mutat az Iceberg Index.
Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?
Fény derült a valódi számokra!
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!