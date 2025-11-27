Gulyás Gergely bejelentette: nem lesz szocho-csökkentés

Korábban, a 13. havi nyugdíj bevezetésénél az ezzel kapcsolatos tervezetben évről-évre lebontva szerepelt a bevezetés tervezete, a mostani, 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban azonban csak annyit tudunk, hogy 2030-ig terveznek a teljes havi összeg folyósításáig eljutni.

Így bár nem az a cél, elképzelhető, hogy 5 év alatt vezetik be a teljes 14. havi nyugdíjat.