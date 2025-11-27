Új Tesco nyílt a Balatonnál

Balatonalmádiban, a Balatonfűzfői út 55. szám alatt nyílt meg a Tesco legújabb, 290 négyzetméteres Expressz üzlete, amellyel az áruházlánc magyarországi egységeinek száma 199-re emelkedett. Az új létesítményben 14 munkavállaló dolgozik.
A bolt kínálatában több mint 3500 termék szerepel, a mindennapi bevásárlási cikkektől kezdve az azonnal fogyasztható készételekig. A választékban megtalálhatók mentes, vegetáriánus, vegán, valamint csökkentett só-, cukor- és zsírtartalmú élelmiszerek és helyben sütött pékáruk is.
Azt ígérik, hogy a nyári szezonban lesznek strandfelszerelések is.
Pálinkás Zsolt, a Tesco-Global Zrt. vezérigazgatója elmondta:
a korábban szórakozóhelyként üzemelő üzlethelyiséget mindössze 3 hónap alatt alakították át saját igényeikre, amelyből 2 hónapot vettek igénybe a statikai és bontási munkálatok.
Címlapkép forrása: Shutterstock
