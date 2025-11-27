  • Megjelenítés
Új Tesco nyílt a Balatonnál
Új Tesco nyílt a Balatonnál

A Tesco újabb üzlettel bővítette magyarországi hálózatát: Balatonalmádiban nyitotta meg 199. áruházát, amely 14 új munkahelyet teremtett és csatlakozott az áruházlánc élelmiszermentő programjához - tudósított a Hírbalaton.

Balatonalmádiban, a Balatonfűzfői út 55. szám alatt nyílt meg a Tesco legújabb, 290 négyzetméteres Expressz üzlete, amellyel az áruházlánc magyarországi egységeinek száma 199-re emelkedett. Az új létesítményben 14 munkavállaló dolgozik.

A bolt kínálatában több mint 3500 termék szerepel, a mindennapi bevásárlási cikkektől kezdve az azonnal fogyasztható készételekig. A választékban megtalálhatók mentes, vegetáriánus, vegán, valamint csökkentett só-, cukor- és zsírtartalmú élelmiszerek és helyben sütött pékáruk is.

Azt ígérik, hogy a nyári szezonban lesznek strandfelszerelések is.

Pálinkás Zsolt, a Tesco-Global Zrt. vezérigazgatója elmondta:

a korábban szórakozóhelyként üzemelő üzlethelyiséget mindössze 3 hónap alatt alakították át saját igényeikre, amelyből 2 hónapot vettek igénybe a statikai és bontási munkálatok.

Címlapkép forrása: Shutterstock

