Ez azért nagy probléma, mert jelenleg
ez az egyetlen indítóállás, amely alkalmas emberes indításokra,
és amely a Nemzetközi Űrállomás (ISS) ellátását is biztosítja - hívja fel a figyelmet a spacejunkie.
A történtek miatt fennáll a veszélye annak, hogy minden, az ISS felé irányuló indítást - beleértve a Progressz teherszállítókat is, amelyek ellátmányt visznek az űrhajósoknak - átmenetileg fel kell függeszteni. A következő küldetés decemberre volt ütemezve, ám most minden bizonytalanná vált.
A Roszkoszmosz egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az eset következményeiről és a helyreállítás várható idejéről.
A szervizplatform eredeti változatát még 1956-ban fejlesztették. Azóta az összes Szojuz-indítóhely kulcseleme Bajkonurban, Pleszeckben, Vosztocsnijban és korábban Kourou-ban is ezt a technológiát követi. A most megsérült 31-es állás a Gagarin-indítóhely bezárása óta az egyetlen aktív emberes startkomplexum Kazahsztánban - vagyis tartalék jelenleg nincs.
Ha a szerkezet cserére vagy hosszabb javításra szorul,
az komoly fennakadást okozhat az ISS ellátásában és személycseréjében is.
Címlapkép forrása: Joel Kowsky/NASA via Getty Images
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Az egyetlen működő emberes indítóállásuk.
