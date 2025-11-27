Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét

Váratlan és súlyos incidens történt csütörtök reggel Bajkonurban a Szojuz MSz-28 űrhajó felbocsátásakor. A rakéta indítását követő pillanatokban az indítóállás egyik kulcsfontosságú eleme megsérült, ami komoly fennakadást okozhat a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) is.

Ez azért nagy probléma, mert jelenleg

ez az egyetlen indítóállás, amely alkalmas emberes indításokra,

és amely a Nemzetközi Űrállomás (ISS) ellátását is biztosítja - hívja fel a figyelmet a spacejunkie.

A történtek miatt fennáll a veszélye annak, hogy minden, az ISS felé irányuló indítást - beleértve a Progressz teherszállítókat is, amelyek ellátmányt visznek az űrhajósoknak - átmenetileg fel kell függeszteni. A következő küldetés decemberre volt ütemezve, ám most minden bizonytalanná vált.

A Roszkoszmosz egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az eset következményeiről és a helyreállítás várható idejéről.

A szervizplatform eredeti változatát még 1956-ban fejlesztették. Azóta az összes Szojuz-indítóhely kulcseleme Bajkonurban, Pleszeckben, Vosztocsnijban és korábban Kourou-ban is ezt a technológiát követi. A most megsérült 31-es állás a Gagarin-indítóhely bezárása óta az egyetlen aktív emberes startkomplexum Kazahsztánban - vagyis tartalék jelenleg nincs.

Ha a szerkezet cserére vagy hosszabb javításra szorul,

az komoly fennakadást okozhat az ISS ellátásában és személycseréjében is.

Címlapkép forrása: Joel Kowsky/NASA via Getty Images