Új diszkontlánc lép be a horvát piacra

Az Action 11,2 milliárd eurós nettó árbevételt ért el európai működése során 2025 első kilenc hónapjában. Ez 17,4 százalékos növekedést jelent a 2024 azonos időszakához képest.

A vállalat szezonális kínálata, például a nyári piknik kellékek és a nyaraláshoz szükséges termékek kiemelkedően teljesítettek. Bár a gyengülő fogyasztói hangulat néhány piacon, különösen Franciaországban, hatással volt a forgalom növekedésére, az általános trend továbbra is pozitív maradt.

Az Action fizikai jelenléte továbbra is gyorsan bővül Európa-szerte. Szeptemberben a vállalat megnyitotta első üzletét a romániai Piteștiben, ezzel belépve 14. európai piacára. A sikeres indulást követően az Action már négy további üzletet nyitott Romániában.

2025 első kilenc hónapjában az Action 221 új üzletet nyitott nemzetközi szinten és várhatóan túlszárnyalja eredeti, 2025-re kitűzött 370 új üzlet nyitására vonatkozó célját.

Helyi médiajelentések szerint az Action

2026-ra tervezi első horvátországi üzleteinek megnyitását.

Október végén a vállalat kinevezte Neda Vuk Salabát a horvátországi és szlovéniai működés vezetésére, és megkezdte a munkatársak felvételét.

A belépés támogatására az Action már elindított egy horvát weboldalt, amely hirdeti közelgő érkezését, részletezi a foglalkoztatási lehetőségeket, és aktívan keresi a megfelelő, 1000-1200 négyzetméter összterületű kiskereskedelmi helyszíneket olyan településeken, ahol legalább 30 000 lakos él.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images