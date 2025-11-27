  • Megjelenítés
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A háború negyedik telére az orosz gazdaság válsággócai a következőkben sűrűsödnek: üzemanyagpiaci zavarok és magas benzinárak, az ipari kibocsátás érdemi visszaesése (különösen acél, gépgyártás, bányászat), valamint a kiskereskedelem lejtmenete üzletzárásokkal és keresletcsökkenéssel, miközben az elektronikai és autópiac történelmi mélypontra esik a drága hitel és adóemelések miatt - írta meg a Bloomberg. Andrij Hnatov altábornagy, az ukrajnai tárgyalóbizottság egyik kevésbé ismert tagja, néhány részletet elárult az ukrajnai békével kapcsolatos megbeszéléseken elhangzottakról – számolt be a Kyiv Post. Kiderült például, hogy az egyik ponttal kapcsolatban nagyon ás a helyzet, mint amit a média ismer. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

