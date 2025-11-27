Egyelőre marad a brazil alapkamat, ahol van

A brazil jegybank 15 százalékon tartja az alapkamatot mindaddig, amíg az infláció el nem éri a 3 százalékos célt – közölte Gabriel Galipolo jegybankelnök.

A jegybank július óta változatlanul 15 százalékon tartja az irányadó rátát, és a hónap elején jelezte: bízik abban, hogy ennek tartós fenntartása elegendő a 3 százalékos cél teljesítéséhez.

A 15 százalék megfelelően restriktív szint

– mondta Galipolo az Itaú Asset Management rendezvényén. Hozzátette:

"Brazília olyan ország, ahol bármikor bármi megtörténhet. Ezért ott maradunk, ahol vagyunk: éberek maradunk, folyamatosan értékelünk, és megtesszük a szükséges kiigazításokat."

Galipolo szerint az adatok továbbra is a gazdaság fokozatos hűlését és lassulását jelzik. Kiemelte, hogy nem érkezett olyan új információ, amely irányváltásra késztetné a jegybankot. "Az új adatok ugyanabba az irányba mutatnak, amiről korábban beszéltünk. A monetáris politika működik, de nagyon lassan, egy olyan gazdaságban, amely ellenállónak bizonyult az általunk alkalmazott szigorítással szemben" – fogalmazott.

A mérséklődő inflációs adatok közepette sok piaci közgazdász januárban induló kamatcsökkentési ciklusra számít. A jegybank az év utolsó, decemberi ülésén várhatóan ismét változatlanul hagyja a kamatot.

Forrás: Reuters