Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk

Vlagyimir Putyin Kirgizisztánban, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének tanácskozásán azt mondta, hogy szívesen látná Orbán Viktort Moszkvában. Hozzátette, hogy a két vezető egyeztetésén többek között lehetőség lenne arra, hogy tisztázzák a Paksi Atomerőmű amerikai fűtőelem-beszerzésével kapcsolatos vitás kérdéseket.

Az Index beszámolója szerint a kirgizisztáni találkozón Putyin kiemelte, hogy a novemberben nyilvánosságra hozott béketerv - amelyet az Egyesült Államok és Ukrajna dolgozott ki - „alapként szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz”. Elmondta azonban, hogy Moszkva több pontot további tárgyalás tárgyává tenne.

A sajtótájékoztatón szóba kerültek az amerikai szankciók is, amelyek az orosz olajipari cégeket érintik. Azt mondta, hogy „meglepte” a lépés, és figyelmeztetett, hogy

az tönkreteszi Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatait.

Kőolaj, földgáz és nukleáris fűtőelem is a tárgyalóasztalra kerülhet

Tegnap felmerült, hogy november 28-án, tehát holnap Orbán Viktor Moszkvába utazik.

Az orosz elnök az erre irányuló kérdésre azt felelte Kirgizisztánba, hogy

ha Orbán miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a meghívásunkat, akkor mindig szívesen látjuk.

Putyin szerint Orbán Viktor „reális” álláspontot képvisel az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, és a kétoldalú kapcsolatokban továbbra is van miről egyeztetni -

elsősorban energetikai ügyekben.

Az egyik pillér a kőolaj- és földgázimportot érintő amerikai és uniós szankciós politika lehet. A magyar miniszterelnök a szerb államfővel, Aleksandar Vucical tartott közös sajtótájékoztatón azt közölte, hogy pénteken olyan egyeztetésre kerül sor, amelyen Magyarország orosz kőolaj- és földgázszállításainak jövője, illetve az ellátásbiztonság megerősítése kerül napirendre - részleteket nem árult el. Hozzátette, hogy a találkozón a nehéz helyzetbe került szerb NIS olajvállalat ügye is szóba kerülhet.

Putyin azonban egy másik lehetséges témát emelt ki:

vannak olyan, az atomerőmű fűtőanyagát érintő kérdések, amelyek pótlólagos megbeszélést igényelnek.

Putyin arra utalt, hogy Magyarország amerikai fűtőelemek beszerzésére állapodott meg az Egyesült Államokkal, ami biztosan csökkentené Paksi Atomerőmű orosz technológiai függőségét.

Az orosz elnök egy kérdésre válaszolva hozzátette,

hogy ezt „nem ellenzi”, de további egyeztetésekre van szükség.

November 7-én, az amerikai-magyar csúcstalálkozón a felek arról állapodtak meg, hogy a Westinghouse vállalaton keresztül 114 millió dollár értékben nukleáris fűtőelemeket fogunk vásárolni. Az első szállítmány 2028-29 körül érkezhet hazánkban (függően az engedélyezéstől) és 4-5 évre elegendő üzemanyagot jelenthet egy paksi blokknak.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook