Durva áremelést tervez a Louvre, de nem mindenkinek

A párizsi Louvre csütörtökön jelentette be, hogy 2026. január 14-től az Európai Unión, Izlandon, Liechtensteinen és Norvégián kívülről érkező látogatók számára
32 euróra (12 200 forint) emeli a belépőjegyek árát, ami 10 eurós növekedést jelent a jelenlegi árhoz képest.
A világ leglátogatottabb művészeti múzeuma az Agence France-Presse hírügynökségnek elmondta, hogy az áremelés célja évi 20 millió euró (7,6 milliárd forint) többletbevétel elérése, amelyet az intézmény strukturális fejlesztéseire fordítanának. A döntés hátterében részben az októberi, fényes nappal történt ékszerrablás áll, amely során mintegy 102 millió dollár értékű műkincset loptak el.
A Louvre 2024-es jelentése szerint a múzeumot 8,7 millió látogató kereste fel, akiknek 69%-a külföldi volt. A legtöbben az Egyesült Államokból érkeztek, míg a kínaiak a harmadik helyen álltak a látogatók számát tekintve.
A szakszervezetek bírálták a döntést, amely megszünteti az egységes belépődíjat. A CFDT szakszervezet figyelmeztetett, hogy az intézkedést sokan "diszkriminációként" értelmezhetik.
