  • Megjelenítés
Durva áremelést tervez a Louvre, de nem mindenkinek
Gazdaság

Durva áremelést tervez a Louvre, de nem mindenkinek

Portfolio
A Louvre 2026-tól jelentősen megemeli a belépőjegyek árát az Európai Unión kívüli látogatók számára, ami 45%-os áremelkedést jelent - írta a Le Monde.

A párizsi Louvre csütörtökön jelentette be, hogy 2026. január 14-től az Európai Unión, Izlandon, Liechtensteinen és Norvégián kívülről érkező látogatók számára

32 euróra (12 200 forint) emeli a belépőjegyek árát, ami 10 eurós növekedést jelent a jelenlegi árhoz képest.

A világ leglátogatottabb művészeti múzeuma az Agence France-Presse hírügynökségnek elmondta, hogy az áremelés célja évi 20 millió euró (7,6 milliárd forint) többletbevétel elérése, amelyet az intézmény strukturális fejlesztéseire fordítanának. A döntés hátterében részben az októberi, fényes nappal történt ékszerrablás áll, amely során mintegy 102 millió dollár értékű műkincset loptak el.

Kapcsolódó cikkünk

A Louvre-t nem egy "hollywoodi" profi banda rámolta ki

A Louvre 2024-es jelentése szerint a múzeumot 8,7 millió látogató kereste fel, akiknek 69%-a külföldi volt. A legtöbben az Egyesült Államokból érkeztek, míg a kínaiak a harmadik helyen álltak a látogatók számát tekintve.

Még több Gazdaság

Egyelőre marad a brazil alapkamat, ahol van

Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk

Új Tesco nyílt a Balatonnál

A szakszervezetek bírálták a döntést, amely megszünteti az egységes belépődíjat. A CFDT szakszervezet figyelmeztetett, hogy az intézkedést sokan "diszkriminációként" értelmezhetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility