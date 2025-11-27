Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről

A magyar gazdaság növekedése 2025-ben 0-1% között lehet, a kormány várakozásai szerint
valahol 0,5% körül lesz a végleges adat
- mondta a parlamentben Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint a negyedik negyedévben már érdemi élénkülés jöhet, 1,5-2%-os év/év alapú növekedésre számítanak, majd 2026-ban 2-3%-os lehet a bővülés.
A miniszter szerint, ha nem lenne reálbér-növekedés és fogyasztás, akkor a magyar gazdaság nem tudna pozitív növekedési adatokat produkálni. Ez a gazdasági modell azonban hosszútávon nem tartható fenn, viszont rövidtávon szükség van rá. Hosszútávon vissza kell állni a beruházások által vezérelt növekedésre, ami jövőre megkezdődhet. Emellett a kormány bízik az ukrajnai háború lezárulásában, ami a fizikai biztonság mellett megteremtheti a gazdasági biztonságot is - tette hozzá.
Az infláció az idei 4,6% után jövőre átlagosan 3,6% lehet, ennek megfelelően
a kormány szerdai ülésén döntött a nyugdíjak 3,6%-os emeléséről januártól
- mondta Nagy Márton. A lépés nem meglepő, hiszen ezzel az elmúlt évek gyakorlatához alkalmazkodott a kormány, a várható inflációnak megfelelő ütemben emeli a nyugdíjakat.
A nemzetgazdasági miniszter szerint a 2026-ra várható infláció már a jegybank célsávján belül lehet, ez pedig a monetáris politikát is segítheti, de
ezzel kapcsolatban a döntést majd az MNB hozza meg.
Az idei év végére már 4% alatt lehet az áremelkedési ütem, a jövő év elején pedig néhány elemző szerint akár kettessel is kezdődhet az adat, majd az év második felében a bázishatások miatt ismét emelkedhet. Az infláció leszorításában segítenek az árrésstopok is, melyek mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet, ugyanakkor Nagy Márton szerint
az élelmiszerárak jelentősen csökkenhetnek, a tejtermékek és a hús területén már most látszanak ennek jelei.
A gazdaság nem hoz annyi adóbevételt a költségvetésbe, mint reméltük, ennek ellenére a kormány döntött olyan intézkedésekről, melyek a családokat és a vállalkozásokat támogatják, ide sorolhatók a kedvezményes hitelek, az adócsökkentések és a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése - mondta a miniszter. A költségvetés kapcsán kiemelte, hogy az idén 5%-os GDP-arányos hiánnyal fog zárni, és
ezt célozza meg a kormány 2026-ra is.
A nemzetgazdasági miniszter szerint a háborús helyzet miatt kellett engedni a költségvetési hiányban, de nem adták fel azt a célt, hogy a hiány nem emelkedhet és az adósságpálya fenntartható maradjon. Szerinte a GDP-arányos államadósság 2024-hez hasonlóan idén is 73,5% lehet az év végén, a várttól elmaradó növekedés negatív hatása mellett
az erősebb forintárfolyam segít ebben.
Az adósságon belül 30%-os deviza részarány mellett egy százaléknyi forinterősödés önmagában 0,3 százalékponttal mérsékli az adósságrátát - tette hozzá.
A 14. havi nyugdíj kapcsán a miniszter kiemelte, hogy februárban folyósítja a kormány az első egyheti részletet, és bíznak abban, hogy
a teljes összeg kevesebb mint négy év alatt felépülhet.
A miniszter szerint ha a gazdaság rendben lesz, növekszik és lesz bevétel, akkor képes lehet a költségvetés akár két év alatt is kifizetni a teljes 14. havi nyugdíjat.
A kormány gazdaságpolitikája három elven alapul:
- a munka megbecsülése és jutalmazása
- az adórendszerben a gyerek és az anya kiemelt szerepe
- a nyugdíjasok
A gazdaságpolitikában nem lesz változás, ha jövőre megnyerjük a választást, ezt az ideológiát tovább kell erősíteni
- mondja képviselői kérdésre Nagy Márton.
Órák kérdése az idei bérmegállapodás megszületése, egyezség lesz abban, a garantált bérminimum és a minimálbér emelésében. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7% körüli mértékben emelkedhet. Ezzel a korábban felvázolt pályán maradhat a béremelkedés, 2027-re elérhető az ezer eurós minimálbér és 2028-ra az egymillió forintos átlagbér - mondta a miniszter.
A versenyképesség a jövőben két dolgon fog múlni, az energián és az adópolitikán - emeli ki Nagy Márton. A miniszter szerint globálisan ma csak az adópolitikában van verseny, nem ért egyet azzal, hogy ez nincs hatással a versenyképességre. Szerinte ma a magyar adórendszer az egyik legversenyképesebb a világon.
Jelenleg is tárgyalunk a Wolttal és a Foodorával arról, hogy a két cég a jövőben fogyasztóvédelmi szempontból megfelelő viselkedést tanúsítson. Várjuk a két cég javaslatait, ha ezekkel nem leszünk elégedettek, akkor keményebb lépésekre lehet szükség - mondja a miniszter.
További részletek hamarosan.
