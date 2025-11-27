Elmondta Vlagyimir Putyin, mi lesz, ha Ukrajna nem adja át az egész Donbaszt Oroszországnak

Ha Ukrajna nem hajlandó önként kivonulni a Donbaszból, Oroszország katonai erővel fog még több területet meghódítani, nem csak a keleti Donyeck és Luhanszk megyékben – jelentette ki ma délután Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a délután sajtótájékoztatót tartott, mely során több fontos kérdésre is válaszolt, ezekről itt írtunk:

Beszélt az orosz-ukrán háborút lezárni hivatott béketervezetekről is, a múlt heti amerikai (és orosz) javaslat egyik eleme az, hogy Ukrajna vonuljon ki teljesen Donyeck és Luhanszk megyékből, adja át a Donbasz nem megszállt részeit Oroszországnak.

Putyin most nyilvánosan is felszólította Ukrajnát arra, hogy vonják ki katonáikat a keleti megyékből.

Pokrovszk 70%-át elfoglaltuk, Mirohrad be van kerítve. Mi lesz a következő? Nézzük meg a térképet – ott van Komszomolszk. Északra Kupjanszk, Szlavjanszk. Komszomoszk belterületein már dúlnak a harcok, az előretörés folyamatos”

– mondta Putyin az UNN cikke szerint.

Nem tudni, Komoszomolszk néven mely településre gondolt Putyin, sok ilyen város volt Ukrajnában a 2016-os átnevezési törvények előtt. Donyeck megye egyetlen ilyen nevű települését orosz lázadók már 2014-ben elfoglalták. Volt még ilyen település Kremencsuk és Poltava régiókban is, de ezeknek közelében sincsenek orosz katonák.

Putyin arról is beszélt, hogy Sziverszket már majdnem teljesen, Vovcsanszkot (Harkiv megye) pedig teljesen elfoglalták az orosz katonák, most pedig Zaporizzsja megyében elérték Huljajpolje határát.

Folytatjuk”

– mondta Putyin.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images