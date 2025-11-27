Kiderült, hogy mikor indulhat a Budapest–Belgrád gyorsvonat

Aleksandar Vučić szerb elnök szerint legkésőbb jövő év áprilisának közepén már szupergyors járat kötheti össze Budapestet és Belgrádot, amely kevesebb mint három óra alatt teljesítené a két főváros közötti távot. A szerb vasúti beruházás azonban nem mindenhol halad zökkenőmentesen.

Vučić egy szabadkai sajtóeseményen jelentette be, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal elkészültével 2 óra 45 percre rövidülhet a menetidő a két ország fővárosa között.

Nincs az az autó, amivel ennyi idő alatt meg lehetne tenni ezt a távolságot

- fogalmazott a szerb elnök.

A Szabad Magyar Szó tudósítása szerint a szerb szakaszon október elején már elindult a személyszállítás Belgrád és Szabadka között. A fejlesztés körül ugyanakkor akadnak viták: az építésügyi felügyelőség több állomásépületet is életveszélyesnek minősített, köztük a szabadkai állomást is. Szintén kritikus pont az újvidéki vasútállomás, amely a munkálatok miatt hosszabb ideje nem fogad utasokat.

A magyar oldalon hasonló időzítéssel számolnak. Októberben Csepreghy Nándor államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi szakasz novemberre készül el, a tehervonatok így már decemberben megindulhatnak, a személyszállítás pedig február-március között rajtolhat.

A Budapest–Belgrád vasútvonal Kína egyik zászlóshajó-projektje Európában: célja a Pireusz kikötőjén keresztül érkező áruk gyors továbbítása Közép-Európába, miközben a személyszállítás is jelentős mértékben felgyorsul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images