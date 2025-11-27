  • Megjelenítés
Kiderült, hogy mikor indulhat a Budapest–Belgrád gyorsvonat
Gazdaság

Kiderült, hogy mikor indulhat a Budapest–Belgrád gyorsvonat

Portfolio
Aleksandar Vučić szerb elnök szerint legkésőbb jövő év áprilisának közepén már szupergyors járat kötheti össze Budapestet és Belgrádot, amely kevesebb mint három óra alatt teljesítené a két főváros közötti távot. A szerb vasúti beruházás azonban nem mindenhol halad zökkenőmentesen.

Vučić egy szabadkai sajtóeseményen jelentette be, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal elkészültével 2 óra 45 percre rövidülhet a menetidő a két ország fővárosa között.

Nincs az az autó, amivel ennyi idő alatt meg lehetne tenni ezt a távolságot

- fogalmazott a szerb elnök.

A Szabad Magyar Szó tudósítása szerint a szerb szakaszon október elején már elindult a személyszállítás Belgrád és Szabadka között. A fejlesztés körül ugyanakkor akadnak viták: az építésügyi felügyelőség több állomásépületet is életveszélyesnek minősített, köztük a szabadkai állomást is. Szintén kritikus pont az újvidéki vasútállomás, amely a munkálatok miatt hosszabb ideje nem fogad utasokat.

Még több Gazdaság

Új Tesco nyílt a Balatonnál

Új diszkontlánc lép be a horvát piacra

Újabb nagy budapesti területen szűnik meg az ingyenes parkolás

A magyar oldalon hasonló időzítéssel számolnak. Októberben Csepreghy Nándor államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi szakasz novemberre készül el, a tehervonatok így már decemberben megindulhatnak, a személyszállítás pedig február-március között rajtolhat.

A Budapest–Belgrád vasútvonal Kína egyik zászlóshajó-projektje Európában: célja a Pireusz kikötőjén keresztül érkező áruk gyors továbbítása Közép-Európába, miközben a személyszállítás is jelentős mértékben felgyorsul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility