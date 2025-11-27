  • Megjelenítés
Csendes nap után felpöröghet a forint pénteken
Deviza

Csendes nap után felpöröghet a forint pénteken

Portfolio
Csendesen telt a kereskedés a forint piacán csütörtökön: az árfolyamok szűk sávban mozogtak, komolyabb elmozdulás nélkül. A visszafogott hangulat azonban csak átmeneti lehet, hiszen pénteken az amerikai piacok is újra kinyitnak a hálaadás után - és ezzel együtt a nagyobb izgalmak is megérkezhetnek a devizapiacra.
Megosztás

Nem sok izgalommal zárul a mai nap

A kereskedési nap végéhez közeledve úgy tűnik, hogy a forint nagyobb elmozdulás nélkül fejezi be a napot és minimális erősödést követően a nyitó szintek közelében zárhat az euróval és a dollárral szemben is.

AZ EUR/HUF JEGYZÉSE 381,4 FORINT közelében zárhat.

ladd4VIm

A Dollár-FORINT jegyzése 329 forint közelében zárhat.

52Yrf7BP

AZ EUR/usd JEGYZÉSE 1,1596-os szinten zárhat.

S2juKyR9
Megosztás

Fontos szintnél a dollár-forint árjegyzése

A magyar deviza ismét a 329-es zónát teszteli, ami a szeptember végi csúcsot jelentette a magyar fizetőeszköz számára.

Jelenleg 328,8 forintot kell adni egy dollárért cserébe.

rnU02Di2
Ha tovább erősödik a forint, akkor a következő szint a 326,5-327 lehet az USD/HUF árolyamában.
Megosztás

Kiderült, miért nem változtattak a kamaton: fontos információkra várnak a döntéshozók decemberig

Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói úgy látják, hogy a jelenlegi irányadó kamatszint megfelelően magas ahhoz, hogy kezelni tudja az euróövezet gazdasági kilátásait fenyegető esetleges sokkokat – derül ki a jegybank októberi üléséről csütörtökön közzétett jegyzőkönyvből, amire a Bloomberg hívta fel a figyelmet.

Tovább a cikkhez
Kiderült, miért nem változtattak a kamaton: fontos információkra várnak a döntéshozók decemberig
Megosztás

Leszúrt a forint

Hálaadás napja miatt az Egyesült Államokban nincs kereskedés, így a devizapiacon is csak mérsékelt mozgások várhatóak a nap második felében. A forint egyébként egészen 381,1-ig is leszúrt az euróval szemben, jelenleg 381,4-nél áll a kurzus.

Eközben a reggeli órákban még két és félhavi mélypontra süllyedő dollár-forint árfolyam továbbra sem tud tartósan 329 alá süllyedni, jelenleg 329,3-nál áll az USD/HUF.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Erősödget tovább a forint

Az euróval szemben már fél egységnyi erősödésben áll a magyar deviza: az árfolyam araszolgatva, de már 381,64-ig jött le.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben eltérő mozgások látszódnak: míg hajnalban még 328,7-ig is lement a váltás, mostanra már a tegnapi zárószint közelébe, 329,5-ig jött vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gulyás Gergely bejelentette: nem lesz szocho-csökkentés

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik, hogy milyen döntéseket hoztak a szerdai kormányülésen. Gulyás elmondta, hogy a kormány a tegnapi napon tárgyalt a fővárossal: ha Budapest hivatalossá tenné fizetésképtelenségét, a kormány azonnal a segítségére sietne csődsegéllyel vagy pénzügyi mentőcsomaggal. Kiderült az is, hogy jövőre nem lesz szocho-csökkentés.

Tovább a cikkhez
Gulyás Gergely bejelentette: nem lesz szocho-csökkentés
Megosztás

Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről

Az idei évi GDP-növekedés valahol 0,5% körül alakulhat, de a negyedik negyedévben már élénkülésre számít a kormány - mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán csütörtökön. A miniszter elismerte, hogy a költségvetési bevételek a várttól elmaradnak, ugyanakkor a kormány ebben a helyzetben is a családok és a vállalkozások támogatásáról döntött. A kormány szerdai ülésén döntött arról is, hogy januártól 3,6%-kal emelkednek a nyugdíjak a várható inflációnak megfelelően.

Tovább a cikkhez
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Megosztás

A csőd széléről rángatják vissza Ukrajnát: 8,2 milliárd dolláros mentőövet kap Kijev

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előzetes megállapodásra jutott Ukrajnával egy új, négyéves, 8,2 milliárd dolláros programról, amely a háborús költségvetési nyomás közepette a makrogazdasági stabilitás és a közpénzügyek megerősítését célozza – jelentette a Reuters.

Tovább a cikkhez
A csőd széléről rángatják vissza Ukrajnát: 8,2 milliárd dolláros mentőövet kap Kijev
Megosztás

Továbbra is a háborús hírek dominálnak

Fél 10-kor Pierro Cipollone, az Európai Központi Bank igazgatóságának tagja, délben Luis de Guindos, az EKB alelnöke mond beszédet, erre lesz érdemes figyelni az uniós közös valutával szembeni jegyzés kapcsán. Emellett a piacokat az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek mozgatják, a konfliktus lezárására utaló jelek erősíthetnék érdemben tovább a hazai fizetőeszközt. A forint árfolyama a hajnali órákban is stabil maradt, miután tegnap sem tudott kitörni egy szűk sávból.

Kapcsolódó cikkünk

Bekövült az árfolyam, minden ütést kiállt ma a forint

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Rátörték az ajtót az Európai Bizottságra – súlyos visszaélést gyanítanak
Kiderült, miért nem változtattak a kamaton: fontos információkra várnak a döntéshozók decemberig
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility