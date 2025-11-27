Élesedhet a konfliktus a kiskereskedelmi láncok és a kormány között

A nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Parlament vállalkozásfejlesztési bizottsága előtt számolt be a kormány vállalkozásfejlesztési intézkedéseiről.

A hazai termelők védelmével összefüggésben kritikusan nyilatkozott a kiskereskedelmi láncokról.

Megfenyegettem őket

– mondta a közelmúltbeli tárgyalásokról, utalva arra, hogy a kereskedők egyre több importterméket helyeznek polcaikra. Bár elismerte, hogy az erős forint és az olcsóbb importáruk miatt ez gazdaságilag érthető, figyelmeztette a láncokat, hogy

bizonyos adóintézkedésekre számíthatnak majd,

ha nem változtatnak ezen a gyakorlaton.

A kormány nemrég döntött a kiskereskedelmi különadó sávjainak eltolásáról, amely könnyítést jelent gyakorlatilag minden szereplőnek. A nagy láncok közel 2 milliárd forinttal kevesebb adót fizetnek majd be, már a 2025-ös eredményük után is.

Gond a hatékonyságbeli különbség

A miniszter szerint a magyar gazdaság egyik legfőbb strukturális problémája a nagyvállalatok és a kkv-k közötti kétszeres hatékonysági különbség, amely duális gazdasági szerkezetet eredményez. Ezt a szakadékot a kormány igyekszik csökkenteni, többek között az exportképes kkv-k számának növelésével.

Az akkumulátoriparral kapcsolatos képviselői kérdésre válaszolva Nagy Márton megerősítette, hogy a szektorba történő befektetések indokoltak, mivel a globális autóipar egyértelműen az elektromos átállás irányába halad. Kifejtette, hogy az Európai Unióban jelenleg alacsony a gyártási kapacitás, így a Magyarországon működő akkumulátorgyárak – mint a Samsung SDI, amely az Audinak, vagy a CATL, amely a BMW-nek szállít – stabil megrendelésekre számíthatnak.

A vendégmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban határozott különbséget tett a legális munkavállalás és az illegális migráció között.

A vendégmunkás legális, a migráció illegális. A vendégmunkás jön és megy

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a lejárt munkaszerződésű külföldi munkavállalókat hazaküldik, így nem lát problémát alkalmazásukban.

A miniszter brüsszeli szállásköltségeivel kapcsolatos kérdésre reagálva – miszerint éjszakánként 700-800 ezer forintért szállt meg – Nagy Márton úgy fogalmazott: "A miniszterség egy hivatás, az élet feladása". Hozzátette, hogy bár szerinte nem az utazás módja a lényeges kérdés, elismerte, hogy a közvélemény figyelemmel kíséri ezeket a részleteket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila