Aláírták a szerződést: feltámad az ikonikus fürdő

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata aláírta a Barlangfürdő rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezői szerződést a DHJ Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel. A közbeszerzési eljárás lezárását követően hamarosan átadják a munkaterületet a nyertes cégnek - közölte a miskolci önkormányzat sajtóosztálya.

A tavaly szeptemberi tűzeset óta a létesítmény ikonikus barlangi terei nem látogathatók, bár a nyári időszakban a kültéri medencék üzemeltek. A városvezetés prioritásként kezeli a beruházás mielőbbi befejezését, hogy az attrakció ismét fogadhassa a helyi lakosokat és a turistákat.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a november 20-i közgyűlésen jelentette be a közbeszerzési eljárás sikeres lezárását. "A Barlangfürdő is valóságos lesz újra" - fogalmazott a városvezető, kiemelve, hogy

az új elektromos és vízrendszer már a létesítmény jövőbeni bővítését is lehetővé teszi.

A fejlesztés nem áll meg a helyreállításnál. A polgármester tájékoztatása szerint szeptember végén benyújtották a fürdő továbbfejlesztésének részletes terveit is. "Ezek új épületrészeket, szolgáltatásokat és medencéket kapcsolnának a meglévő rendszerhez, jelentős kapacitás- és élménybővítést biztosítva. Ez a beruházás a fejlesztés második ütemét jelentené, amely hamarosan a kormány elé kerül jóváhagyásra. Több mint egy éve folyamatos dolgozik az önkormányzat a fürdő újjáépítése érdekében, és mostanra eljutottak oda, hogy a konkrét kivitelezés is elindulhat" - ismertette Tóth-Szántai József.

