Lezárta részvénykibocsátását az STRT Holding

A társaság közleménye szerint a Magyar Nemzeti Bank 2025. november 19-én hagyta jóvá a vállalat tájékoztatóját, amely lehetővé tette legalább 500.000 és legfeljebb 3.750.000 darab, egyenként 100 forint névértékű új törzsrészvény kibocsátását 900-1.100 forintos ársávban.

A nyilvános értékesítés (IPO) keretében zajló forgalomba hozatali eljárás 2025. december 5-én 18:00 órakor sikeresen lezárult. A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (K&H Értékpapír) mint forgalmazó adatai alapján

a lakossági értékesítés során a befektetők 805.962 darab új törzsrészvényt jegyeztek le,

míg az intézményi értékesítés keretében 698.000 darab részvényre érkezett igénylés.

A STRT Holding az intézményi értékesítés során beérkezett valamennyi részvényigénylési nyilatkozatot elfogadta, és nem hajtott végre átcsoportosítást a tájékoztatóban részletezett lehetőségek szerint. A társaság az új törzsrészvények értékesítési árát az intézményi befektetők által a zárt könyvépítéses eljárás keretében leadott ajánlatok alapján 900 forintban határozta meg.

Mivel a végleges értékesítési ár nem éri el a maximális árat, a lakossági befektetők által befizetett többlet a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 7 napon belül visszavezetésre kerül a befektetők Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára, kamat- és egyéb fizetési kötelezettség nélkül.

Az intézményi értékesítésben résztvevő befektetőket a Forgalmazó közvetlenül értesíti a kialakult értékesítési árról és a számukra leosztott részvénymennyiségről.

A kibocsátás eredményeként a STRT Holding új törzsrészvényei, valamint a korábban zártkörűen forgalomba hozott, illetve a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára regisztrált 5.161.703 darab meglévő törzsrészvénye a BÉT által működtetett szabályozott piac részvények szekció Standard kategóriájába kerül bevezetésre.

