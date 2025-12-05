Soha nem lehet elég korán elkezdeni: így vitatkoznak a magyar joghallgatók

Ötödik alkalommal rendezték meg a KPMG Jövőépítők Programot, amelynek keretein belül Magyarországon tanuló joghallgatók mérhették össze tudásukat egy kétfordulós versenyben. A program célja, hogy a jövő jogászai gyakorlati úton nyerjenek betekintést az ügyvédi irodák működésébe, és ezen keresztül fejlesszék érvelési és problémamegoldó képességeiket.

Az idei versenyen a versenyzőknek két fordulóban kellett megmérettetniük magukat: először egy gazdasági társaság működésével kapcsolatban felmerülő komplex jogesetet oldottak meg írásban. Majd a továbbjutóknak egy gazdasági joggal, szerzői joggal, versenyjoggal és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogesetet kellett megoldaniuk. Az egész napos munka során született megoldásokat a versenyzők a KPMG Law Tóásó, Béli Ügyvédi Iroda szakértőiből álló zsűri előtt mutatták be.

A szoros versenyt végül a Szegedi Tudományegyetem „Perpatvar” csapata nyerte. A győztesek a megszerzett szakmai tapasztalat mellett lehetőséget kapnak arra, hogy gyakornokként csatlakozzanak az ügyvédi irodához.

