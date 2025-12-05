MVM-vezér: orosz gáz nélkül is ellátható Magyarország, de az árak emelkedni fognak

Az MVM-csoport szerint Magyarország orosz gáz nélkül is ellátható földgázzal, de az árak emelkedésére számítani kell az orosz import esetleges leállása esetén.

Az MVM-csoport akkor is képes lesz földgázzal ellátni Magyarországot, ha az orosz import leáll, bár az árak várhatóan emelkedni fognak – nyilatkozta a vállalat vezérigazgatója a Reuters hírügynökségnek.

Az Európai Unió szerdán megállapodott abban, hogy 2027 végéig fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot.

A rövid távú, vezetékes gázszállításokra vonatkozó szerződéseket már 2026 júniusától érintheti a korlátozás. Magyarország ellenzi a döntést, és az Európai Unió Bíróságán tervezi megtámadni az erről szóló jogszabályt.

Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója elmondta, hogy a cég több más szállítóval is tárgyal, de konkrét partnereket nem nevezett meg. Az MVM évente több mint 10 milliárd köbméter földgázzal kereskedik Közép-Európában, és 40–45 százalékos részesedése van a magyar nagykereskedelmi piacon.

Úgy gondoljuk, hogy orosz gáz nélkül is el tudjuk látni Magyarországot

– mondta Mátrai. Hozzátette: még ha a Magyarország és Oroszország között megkötött, hosszú távú gázvásárlási szerződés a tervezett uniós tilalom hatálya alá kerül is, az MVM várhatóan hozzá fog tudni férni több európai LNG-terminál kapacitásaihoz.

A vállalat évi 1 milliárd köbméteres kapacitást kötött le a horvátországi Krk szigetén működő LNG-terminálnál. Emellett szerződést kötött a Shell-lel évente mintegy 200 millió, a francia Engie-vel pedig 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról 2026-tól.

Mátrai ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az LNG-kikötőkből Magyarországra és Szlovákiába irányuló gázszállítás többletköltségei meg fogják emelni az árakat.

Az MVM jelenleg évente mintegy 3,5 milliárd köbméter orosz földgázt importál a TurkStream vezetéken keresztül egy hosszú távú szerződés alapján, és az azonnali (spot) piacon is vásárol orosz, illetve más forrásból származó gázt. Ezekkel elégíti ki a belföldi, évi mintegy 8 milliárd köbméteres keresletet, valamint a Szlovákiába irányuló szállításokat.

Csehországban az MVM kizárólag nem orosz forrásból, Németországon keresztül látja el ügyfeleit földgázzal. A vezérigazgató áprilisra várja a román szabályozó hatóság döntését az E.ON Energie Romania 68 százalékos részesedésének megszerzéséről.

Negatív döntésre készülünk, és nagyon örülni fogunk, ha végül kedvező lesz az eredmény

– fogalmazott Mátrai.

A cégcsoport emellett három gáztüzelésű erőművet épít Magyarországon, összesen 1590 megawatt beépített kapacitással. Ezek várhatóan 2029-ben kezdhetik meg a működésüket. Az MVM 400–600 milliárd forint közötti beruházást tervez a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítására, hogy a mostani, 2032 és 2037 közötti leállási időpontokon túl további 20 évig üzemelhessen.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio