MVM-vezér: orosz gáz nélkül is ellátható Magyarország, de az árak emelkedni fognak

Az MVM-csoport akkor is képes lesz földgázzal ellátni Magyarországot, ha az orosz import leáll, bár az árak várhatóan emelkedni fognak – nyilatkozta a vállalat vezérigazgatója a Reuters hírügynökségnek.
Az Európai Unió szerdán megállapodott abban, hogy 2027 végéig fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot.
A rövid távú, vezetékes gázszállításokra vonatkozó szerződéseket már 2026 júniusától érintheti a korlátozás. Magyarország ellenzi a döntést, és az Európai Unió Bíróságán tervezi megtámadni az erről szóló jogszabályt.
Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója elmondta, hogy a cég több más szállítóval is tárgyal, de konkrét partnereket nem nevezett meg. Az MVM évente több mint 10 milliárd köbméter földgázzal kereskedik Közép-Európában, és 40–45 százalékos részesedése van a magyar nagykereskedelmi piacon.
Úgy gondoljuk, hogy orosz gáz nélkül is el tudjuk látni Magyarországot
– mondta Mátrai. Hozzátette: még ha a Magyarország és Oroszország között megkötött, hosszú távú gázvásárlási szerződés a tervezett uniós tilalom hatálya alá kerül is, az MVM várhatóan hozzá fog tudni férni több európai LNG-terminál kapacitásaihoz.
A vállalat évi 1 milliárd köbméteres kapacitást kötött le a horvátországi Krk szigetén működő LNG-terminálnál. Emellett szerződést kötött a Shell-lel évente mintegy 200 millió, a francia Engie-vel pedig 400 millió köbméter cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról 2026-tól.
Mátrai ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az LNG-kikötőkből Magyarországra és Szlovákiába irányuló gázszállítás többletköltségei meg fogják emelni az árakat.
Az MVM jelenleg évente mintegy 3,5 milliárd köbméter orosz földgázt importál a TurkStream vezetéken keresztül egy hosszú távú szerződés alapján, és az azonnali (spot) piacon is vásárol orosz, illetve más forrásból származó gázt. Ezekkel elégíti ki a belföldi, évi mintegy 8 milliárd köbméteres keresletet, valamint a Szlovákiába irányuló szállításokat.
Csehországban az MVM kizárólag nem orosz forrásból, Németországon keresztül látja el ügyfeleit földgázzal. A vezérigazgató áprilisra várja a román szabályozó hatóság döntését az E.ON Energie Romania 68 százalékos részesedésének megszerzéséről.
Negatív döntésre készülünk, és nagyon örülni fogunk, ha végül kedvező lesz az eredmény
– fogalmazott Mátrai.
A cégcsoport emellett három gáztüzelésű erőművet épít Magyarországon, összesen 1590 megawatt beépített kapacitással. Ezek várhatóan 2029-ben kezdhetik meg a működésüket. Az MVM 400–600 milliárd forint közötti beruházást tervez a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítására, hogy a mostani, 2032 és 2037 közötti leállási időpontokon túl további 20 évig üzemelhessen.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Két évtized után új vezető a Mol szlovákiai leányvállalata élén
Cégen belülről érkezik.
Hivatalos: a Netflix megveszi a Warner Bros. stúdiót
Új korszak nyílik.
Megbírságolta az X-et az Európai Bizottság
120 millió euróra.
Káosz az edinburghi reptéren, egy Budapestre tartó gép is érintett
Informatikai üzemzavar okozott leállást.
Üres lakásokból elérhető otthonok: ez a Fővárosi Lakásügynökség válasza a lakhatási válságra
Reider Gabriellát, a Fővárosi Lakásügynökség igazgatóját kérdeztük.
Amerika nekiment Európa nagy tervének: ez súlyos helyzetbe hozhatja Ukrajnát
Hatalmas összegekről van szó.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!