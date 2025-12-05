  • Megjelenítés
Este bizonyítványt osztanak Magyarországnak – mutatjuk, mit csinál a forint
Este bizonyítványt osztanak Magyarországnak – mutatjuk, mit csinál a forint

Portfolio
Mozgalmas időszak áll a forint mögött: a hét folyamán többször már a 380-as szint környékén járt az euróval szemben a hazai fizetőeszköz jegyzése, majd a tegnap váratlanul gyors gyengülést hozott. A mai napot jól indította a valuta, kora reggel meggyőzően menetelt a közös európai devizával szemben, de már délelőtt elfogyott a lendület. A kereskedésnek rövid távon az amerikai adatok érkezése adhat irányt, késő este pedig a Fitch Ratings közli majd, hogy mi lett az eredménye Magyarország hitelminősítői felülvizsgálatának.
Este ítéletet mond a Fitch

A három nagy hitelminősítő közül most a Fitch Ratings veszi górcső alá Magyarországot, miután előző héten a Moody’s-nál elkerültük a leminősítést. A ma este tétje, hogy a Fitch negatívra rontja-e hazánk kilátását, a besorolásunk ugyanis jelenleg az utolsó még befektetésre ajánlott kategóriában, a BBB-ben helyezkedik el, stabil kilátással.

Csend az amerikai adatok előtt

A forint mindkét főbb devizával szemben oldalazik délelőtt óta, az euróval és a dollárral szemben is nagyjából 40 filléres sávban mozog a kereskedés. Rövid távon az irányt a zöldhasúval szemben a 4 órakor érkező adatok határozhatják meg.

Váltakozó irány a jennél

Az elmúlt hetekben a szokásosnál több figyelem irányult a jenre, ahogy a befektetők mérlegelték a várható kamatemelés hatásait. A japán deviza hosszabb távon gyengülő trendet mutat, aminek az egyik legfőbb oka a kormány laza költségvetési politikája és a bejelentett nagy költekező csomag. Az utóbbi egy-két hétben ennek ellenére inkább a dollárral szembeni erősödés volt jellemző a jenre, részben éppen az említett kamatemelési várakozások miatt. Kérdéses azonban, hogy az alapkamat emelésének összességében mekkora hatása lesz, a mai napon újra enyhe gyengülést láthatunk.

Hozamsokk Japánból: megrendült a globális kötvénypiaci egyensúly

Visszatért a nyugalom

A nagy tegnapi és ma reggeli mozgások után késő délelőttre visszatért a nyugalom, 382 forint környékén oldalazgat az euróárfolyam.

A reggeli kávé után itt a koffein crash?

Az erős reggeli kezdés után a forint újra kissé visszacsúszott a lejtőn: míg fél 9 környékén már 381,5 forintért adtak egy eurót, jelenleg 382 forintnál jár az árfolyam.

Árgus szemek a mai amerikai adatokon

A dollár euróval szembeni jegyzése óvatosan feljebb kúszott a héten a hosszabb távú gyengülő trendjének megfelelően. A dollár árfolyamát mozgató egyik legfontosabb tényező jelenleg az amerikai jegybank viselkedésével kapcsolatos várakozás: a piac nagyjából 86 százalékos eséllyel árazza, hogy következő szerdán kamatot fog vágni a Fed a Reuters szerint. Ebből a szempontból is fontos a ma délután érkező PCE adat: a mutató havi alapon mért 0,2 százalékos, vagy annál kisebb mértékű növekedése tovább bátoríthatja a bizottság tagjait a lazításra.

Menetel a forint

Folytatódik a forint reggel megkezdett erősödése, az euróval szemben már 381,6-nál jár a jegyzés.

Nem csupán a hazai fizetőeszköz, de a régiós devizák is jól indítják a napot.

A mai erősödés mögött nem áll egyértelmű hír. A hangulatot némileg javíthatta az európai piacokon a meglepően kedvező német gyáripari rendelési adat.

Meglepő jó hír érkezett a német gazdaságról!

A német gyáripari rendelések a várakozásokat messze felülmúló kiugrást mutattak októberben. A bővülést a nagy szállítási eszközök kategóriája húzta – ez már a várva várt kormányzati élénkítés hatása lehet. A friss adatok tovább erősítik a reményt, hogy az utolsó negyedévet már növekedéssel zárja a német gazdaság. Mindez jó hír Magyarországnak is, ami erősen függ Európa legnagyobb gazdaságának teljesítményétől.

Meglepő húzásra készül Trump: egy ember kezébe adná az amerikai gazdaság irányítását

Trump stábja azt mérlegeli, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter a tárca vezetése mellett átvegye a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának (NEC) irányítását is - számolt be a Bloomberg.

Kávéval kezdte a napot a forint

Míg a tegnapi napot a 381-es szint környékén kezdte a forint, este 9-re már a 383 felé is gyengült a közös európai valutával szemben. A mai napon a nemrég publikált német gyáripari rendelési adatok hozhatnak mozgást ezen a piacon, délután pedig az USA-ból érkező lakossági fogyasztásra és hangulatra figyelünk. A napot eddig némi erősödéssel kezdte a hazai valuta.

A címlapkép illusztráció.

Kellemes meglepetés az ipartól

Az év utolsó negyedévének kezdetén erősíteni tudott a hazai ipar, és a második egymást követő hónapban produkált növekedést. Az összkép azért még így sem szívderítő.

