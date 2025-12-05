Befektetési sztorivá vált az MBH Bank, szintet lép az otthonteremtési ökoszisztéma

Elindult az MBH Bank részvényeinek a nyilvános értékesítése, a lakossági befektetők az intézményiekhez képest 10%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a papírokból. Miért pont most, miért pont így vágtak bele a tőzsdei jelenlét megerősítésébe?

Az MBH Bank az elmúlt években erős pénzügyi és üzleti eredményeket ért el; a vállalati, a lízing- és az agrár- és élelmiszeripari üzletágban már most piacvezetők vagyunk, a lakossági hitelezésben pedig a piaci átlagnál is gyorsabban növekszünk. Önmagában a bankszektor növekedési lehetőségei is erősek, hiszen a hazai hitelpenetráció régiós összevetésben is alacsony. Mindez megadta a jó alapot a tőzsdei szintlépéshez. Nem egy hagyományos értelemben vett elsődleges nyilvános kibocsátásról (IPO), hanem a már kibocsátott, de a bank könyveiben lévő részvények tőzsdei értékítéséről van szó. A legfontosabb célunk a közkézhányad növelése annak érdekében, hogy

az MBH Bank ne csak mint szolgáltató, hanem mint befektetési lehetőség is vonzó legyen az intézményi befektetők mellett a lakosság számára is.

A tőzsdei kereskedés 90%-át a blue chipek adják Magyarországon, bőven van tehát tér a részvénykínálat erősítésére, amire nemcsak mint lehetőségként, hanem feladatként is tekintünk.

Piacvezető pozícióra törnek egy sor üzleti szegmensben, ami a bankszektor átlagánál nagyobb ütemű növekedést feltételez. Ehhez képest az, hogy a lakossági befektetők a könyv szerinti érték alatt vásárolhatnak részvényt, meglehetősen konzervatív, szerény árazásnak tűnik.

A tranzakció előkészítését nagyon sok külső és belső elemzői munka segítette. Az ennek során meghatározott értékhez képest valóban egy diszkontot alkalmaz a bank, de az a másodlagos nyilvános értékesítések (SPO-k) során kialakult nemzetközi gyakorlatnak teljesen megfelel. Az intézményi befektetők maximum 3848 forintos áron juthatnak a papírokhoz, a végső ár az intézményi ajánlatok alapján alakul ki,

ehhez képest ajánljuk fel a 10%-os kedvezményt a lakossági befektetőknek, nekik befogadási küszöbértékként részvényeként 2992 forintnyi fedezetet kell rendelkezésre bocsátaniuk.

Amennyiben ennél magasabb lesz a kialakuló lakossági vételár, kétféleképpen dönthet a befektető: kevesebb részvényt vásárol magasabb áron, vagy változatlan részvényszám mellett rendelkezésre bocsátja a különbözetet. Az első napokban pozitív fogadtatást és intenzív érdeklődést tapasztalunk, bizakodóak vagyunk a tranzakció sikere tekintetében.

Amit viszont mindenképpen szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy az értékesítés részletes feltételeit a kibocsátó és forgalmazók honlapján elérhető tájékoztató tartalmazza, ideértve a vonatkozó kockázatokat is. Ennek megismerését mindenképpen javaslom a leendő befektetőinknek.

A sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lehető legegyszerűbb részvényvásárlást szerették volna lehetővé tenni a lakossági befektetők számára. Mit jelent ez pontosan?

Minden ügyfél a számára legkényelmesebb csatornát választhatja. Az MBH Bank közel 400 egységből álló fiókhálózatában gyors átfutási idővel van lehetőség a szükséges értékpapírszámla megnyitására és a részvényvásárláshoz szükséges nyilatkozatok megtételére. Az elektronikus csatornát választók az MBH Befektetési Bank mint főforgalmazó platformján, az MBH Mobilbroker felületén tehetik meg ugyanezt teljesen online módon. Két társforgalmazó is segíti az értékesítést: az Equilor Befektetési Zrt. és a Gránit Bank Nyrt., amelyeknél szintén rendelkezésre áll az online ügyintézés és részvényvásárlás lehetősége.

Az MBH Bank ügyfélkörében nagy arányban találhatók meg azok, akik már rendelkeznek értékpapírszámlával, ők eddig is aktívan éltek az MBH Csoport tagjai által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek vásárlásának a lehetőségével. A részvényértékesítés viszont nemcsak az MBH Bank 2,4 millió ügyfeleinek szól, hanem mindazoknak, akik szeretnének ily módon a sikereinkből részesedni. Összességében tízezres nagyságrendű érdeklődői létszámmal számolunk.

A növekedéshez hozzájárulhat az Otthon Centrum múlt héten bejelentett felvásárlása is. A Fundamenta megszerzése után már úgy tűnt, teljessé vált a csoport otthonteremtési palettája, hogyan erősítheti ezt mégis az ingatlan- és pénzügyi közvetítőcég integrálása?

„Nemzeti bajnok” pozícióra törünk a teljes bankot tekintve és az egyes üzleti szegmensekben külön-külön is. Ennek szellemében fejlesztjük banki szolgáltatásainkat, ami akkor lehet igazán hatékony, ha ökoszisztémákban gondolkodunk. Az Otthon Centrum felvásárlása azáltal járulhat hozzá ehhez a legjobban, hogy segít a lehető legközelebb kerülni az ügyfelekhez.

Az elsődleges ügyféldöntés az otthonteremtés során ma nem egy bankfiókban, hanem egy lakás kiválasztásakor születik. Mi már ezen a pontján jelen szeretnénk lenni

az otthonteremtés folyamatának az Otthon Centrum kiterjedt ingatlanközvetítői hálózata révén. A jelzáloghitel-kihelyezések jelentős része pénzügyi közvetítőkön keresztül történik ma már, az Otthon Centrum ebben is a piacvezetők között található. Első lépésben a cég 80%-át vásároljuk meg, és egy hároméves időtávon nyílik meg a lehetősége annak, hogy a maradék 20%-os is megszerezzük. Mindehhez még a Gazdasági Versenyhivatal döntésére is szükség van, de várakozásaink szerint rövid időn belül megvalósulhat a tranzakció zárása.

Megtartják a szervezetet, a brandet és a meglévő tudást az Otthon Centrumnál úgy, ahogy a Fundamentánál is tették? Milyen párhuzamosságokat és redundanciákat lát a Fundamentával?

Igen, a Fundamentánál bevált modellt követnénk, a brand, a szervezet, a tudás és a működési modell megtartásával. Míg a Fundamenta a bankot, az Otthon Centrum a bankot és Fundamentát egyszerre egészítheti ki kiválóan. Mindkét cég ezer főnél nagyobb tanácsadói hálózattal rendelkezik, és a hitelközvetítést többes ügynöki modellben végzi. Számos bank hiteltermékeit közvetítik, ez terveink szerint így is marad.

Bár a Fundamenta is folytat néhány éve ingatlanközvetítési tevékenységet, az Otthon Centrum ezt a két legnagyobb hazai ingatlanközvetítő csoport egyikeként végzi Magyarországon. A szinergiákat abban látom, hogyan tudjuk ezen hálózatok szolgáltatási palettáját olyan termékekkel bővíteni, amelyek nagyon jól beleillenek az otthonteremtési ökoszisztémába, megfelelnek a tanácsadók értékesítési gyakorlatának, de még nem szerepelnek az értékajánlatukban.

Nem a különbözőségek megszüntetése a célunk, hanem a lehető legtöbb csatorna és ügyfélelérési pont megtalálása és kiépítése.

Szeptember 1-je óta igényelhetők az Otthon Start hitelek. Az ingatlanközvetítőktől azt hallani, hogy október óta alábbhagyott a lakáspiaci érdeklődés. Lehet már érzékelni ennek hatásait a hiteligénylésekben is? Lecsengőben van az első nagy hullám?

Nagyon intenzív volt a szeptember, hiszen feltorlódtak a nyár második felében elhalasztott hiteligénylések és jöttek újak is. Ehhez képest azt,

ami októberben történt az igénylések számában, nem lecsengésnek, hanem inkább egy normalizálódásnak mondanám. Az októberi szint fennmaradását láttuk novemberben is.

Az év utolsó hónapja viszont már hagyományosan nem a legerősebb időszak a lakásvásárlások szempontjából- a karácsonyi ünnepek és a kevesebb munkanap ebben jelentős szerepet játszik - ezért most szezonálisan visszafogottabb hetek jöhetnek, aztán január második felében ismét erősödhet a kereslet. Mi azonban tartogattunk újdonságot az év végére: elérhető lett nálunk az Otthon Start hitelt igénylőknek az Egyenlítő konstrukció, amely a megtakarítás és a hitel összekapcsolásával csökkenheti a kamatterheket.

Ez a megoldás különösen azoknak kedvez, akik a törlesztés mellett pénzügyi tartalékot is szeretnének fenntartani. Megfelelő jövedelem és megtakarítás mellett akár 1,94–2,31%-os THM is elérhető nálunk, ami jelenleg egyedülálló a piacon. Jövőre pedig már az építések felpörgése is éreztetheti a hatását, így bár nominális visszaesésre egyáltalán nem számítok a lakásárakban, a kínálat erősödése stabilizálhatja az árakat.

Tartja azt az augusztus végi várakozását, miszerint év végén havi 220-240 milliárd forintot érhet el a lakáshitelpiac? Mit lehet tudni az átlagos Otthon Start-ügyletekről az MBH-nál?

Tartom a várakozásomat, sőt, az október hónap még ezt a piaci becslések sávjának a tetején lévő várakozásunkat is meghaladta 250 milliárd forint feletti szerződéskötéssel. Az MBH Banknál 270 hónap körüli az átlagos futamidő, középen a 20 éves futamidő és a 25 éves maximum között. Meghaladja a 90%-ot a használt lakások aránya. míg az átlagos Otthon Start hitelösszeg 33-35 millió forint, az átlagéletkor 35 év körüli. A piac nagyon kiegyenlítettnek tűnik, a saját portfóliónk megfelel a piaci trendeknek e számok szempontjából, a piaci átlagnál valamivel erősebb vidéki jelenléttel.

A kínálat alkalmazkodása szempontjából kulcskérdés, élnek-e a bankok az új, társasházi építményi jog, illetve a külterületi ingatlanok hitelezhetősége adta lehetőségekkel. Mit gondol erről a kettőről?

A társasházi építményi jog nagy újdonság a bankok számára, egy komplex jogi, hitelkockázati és hitelfolyamati kérdés. Vannak még elvarrandó szálak a szabályozásban, de amint tisztázódnak ezek, viszonylag gyorsan beindulhat a tervezőasztalon lévő lakások hitelezése is. Ez reálisan 2026 első negyedévében megtörténhet, kínálatoldali erősítést adva a piacnak. A külterületi és zártkerti ingatlanok hitelezése iránt viszont nem tapaszaltunk tömeges érdeklődést eddig, bár időről időre felmerül az ilyen típusú hitelfelvétel iránti igény az ügyfelek körében. Ezt a tervezett változás felerősítheti, de az új szabályozás alkalmazása a bankok részéről körültekintést fog igényelni, hiszen a fedezetek pontos értékelése kulcsfontosságú.

Érték kritikák a rendszer áteresztőképességét. Elégedett azzal az ütemmel, ahogy a bankszektor képes feldolgozni a hiteligényeket az Otthon Start Programban? Ön mit lát a legszűkebb keresztmetszetnek?

A legszűkebb kapacitásnak az értékbecslői kapacitást látom,

hiszen ebből nem tud egyik pillanatról a másikra nagyságrendileg több lenni, az értékbecslőknek kevés lehetőségük van arra, hogy átcsoportosítsanak erőforrásokat. A jelzáloghitelezésnél a kiszámíthatóság a legnagyobb érték, vagyis az, hogy amit az ügyfél felé vállaltunk, azt magas színvonalon teljesítsük. Véleményem szerint a bankszektor jól vizsgázott az Otthon Start első három hónapjában. Nem kell hosszú heteket várni egy-egy hiteldöntésre, az operációs területek jól alkalmazkodtak az új helyezhez, döntéshozatali és átfutási időben ott vagyunk, ahol az Otthon Start előtt voltunk, ehhez persze az erőforrások átcsoportosítása is kellett.

Sokat invesztáltak a bankok az elmúlt években a jelzálog-hitel folyamatok fejlesztésébe, kiszámíthatóságba - erre mi is különösen figyeltünk és figyelünk a jövőben is, hiszen a technológia fejlődésével, a további digitalizációs törekvésekkel, az AI-jal, a DÁP-pal, az E-ingatlannal el fogunk jutni hamarosan oda, hogy nagyrészt online módon lehessen bonyolítani a jelzáloghitel-felvételt. Ehhez persze arra is szükség van, hogy a termékdokumentáció leegyszerűsödjön, és erre a jogszabályi keretek lehetőséget adjanak.

A személyi kölcsönök területén is erősödött, innovált az MBH Bank az utóbbi időben. Miről szólnak az aktuális fejlesztéseik?

Elkezdtük egy teljesen új, felhőalapú hitelezési rendszer bevezetését, amelyet a londoni székhelyű Thought Machine-nel közösen dolgoztunk ki. Elsőként a személyi kölcsönnél alkalmazunk, majd más fedezetlen lakossági hiteltermékekre is szeretnénk kiterjeszteni. Jelenleg pilot jelleggel kiválasztott fiókokban és a meglévő elsődleges (pre-approved) ügyfeleknek mobilapplikációs csatornán kínáljuk ezt az új megoldást, a jövőben pedig harmadik feles csatornákra is tervezzük a kiterjesztést.

Ez a rendszer a maga nemében új dimenziót jelent, nagyon modern technológia:

egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb átfutási időt biztosít, és az ügyfélélmény szempontjából is kiemelkedő, amit már az első pozitív ügyféljelzések is visszaigazolnak. Számunkra külön előnye a gyors fejleszthetőség, hiszen ez számottevően lerövidíti az új termékek piacra vitelét (go-to-market), és lehetővé teszi azt is, hogy a nem saját ügyfelek számára is gyors átfutási idővel tudjuk kínálni a fedezetlen lakossági hiteleket.

