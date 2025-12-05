Mesterséges intelligencia stratégiát ír elő minden hazai banknak az MNB

A hitelintézetek egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazási lehetőségeinek feltárására. A Magyar Nemzeti Bank annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia hazai bankrendszerben felelős és biztonságos módon terjedjen el, a banki digitalizáció ösztönzésére kiadott ajánlását egy erre irányuló, új fejezettel egészítette ki - közölte az MNB.

Az MNB a szöveg kidolgozását széles körű szakmai egyeztetésre alapozta, konzultált többek között a Bankszövetséggel, Magyar Fintech Szövetséggel, a Digitális Vállalkozások Szövetségével, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és egyéb piaci szereplők munkatársaival.

Az MNB elvárja a hitelintézetektől, hogy

digitális transzformációs stratégiájukat az MI felelős alkalmazására vonatkozó alstratégiával egészítsék ki, és ezt küldjék meg az MNB felé 2026. június 30-ig.

Az MNB digitális transzformációs ajánlás mesterséges intelligenciára vonatkozó fejezettel történő kiegészítése – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – egységes iránymutatásként kíván szolgálni a hitelintézetek számára mindazokban a kérdésekben, amelyek az MI-alapú megoldások alkalmazásához, azok tervezéséhez és bevezetéséhez kapcsolódnak az uniós rendelet teljes körű alkalmazásának megkezdéséig.

A dokumentum így fejlesztési javaslatokat, jó gyakorlatokat és elvárásokat fogalmaz meg a hatékony szervezetirányítás, az adatkormányzás és adatvagyonkezelés, az informatikai biztonság és a kiberbiztonság MI-specifikus vonatkozásai, a szervezeti MI-szakértelem és kompetenciák kialakítása terén is. Emellett kitér az MI-vel kapcsolatos belső és külső kommunikáció fejlesztésére is.

A digitális transzformációs ajánlás új fejezete egységes szakmai irányelveket biztosít a felelős MI-alkalmazásra, támogatva a banki szereplőket abban, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket biztonságosan, átláthatóan és ügyfélközpontúan integrálják - írták a közleményben.

Címlapkép forrása: Portfolio