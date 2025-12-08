Megszólalt Varga Mihály arról, mi tudja csökkenteni az inflációt

A jegybank és a versenyhatóság együttműködése hozzájárulhat az infláció csökkentéséhez és a tisztességes piaci versenyhelyzet fenntartásához – jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta Rigó Csaba Balázst, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét. A jegybankelnök kiemelte: a közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.

Varga Mihály hangsúlyozta: a versenyhelyzet csökkenti az árakat, így közvetlenül hozzájárul a jegybank elsődleges mandátumának teljesítéséhez, ezért indokolt, hogy az MNB és a versenyhatóság szorosabbra fűzze kapcsolatát. A jegybankelnök rámutatott: a verseny többek között a vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak

fejlesztésére ösztönzi a gazdasági szereplőket, ami a gazdasági fejlődés feltétele.

Varga Mihály ismertette: a jegybank és a versenyhatóság együttműködése olyan területeken is erősíti a két intézmény szakmai munkáját, mint az engedélyezési, ellenőrzési, piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi tevékenység, amelyek a GVH és az MNB feladatkörében is egyaránt kiemelkedő fontossággal bírnak.

