Féltávhoz ért a magyar V4-elnökség: közös statisztikai együttműködéssel erősítik a régió versenyképességét

Magyarország 2025 júliusától egy éven át tölti be a visegrádi csoport elnökségi posztját, amelynek során kiemelt figyelmet kap a statisztikai együttműködés a négy ország között. A "Versenyképes Visegrád" mottójú program keretében a KSH decemberben jelentet meg átfogó kiadványt a régió versenyképességi mutatóiról. A V4-országok együttesen az EU harmadik legnépesebb és ötödik legnagyobb gazdaságát alkotnák, GDP-jének 11,3%-át, ipari teljesítményének 13,8%-át adják. A munkaprogram olyan témákra fókuszál, mint a mesterséges intelligencia alkalmazása a statisztikában, új eljárások a fogyasztóiár-index kapcsán és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása.

Magyarország 2025. július 1-től 2026. június 30-ig ismét betölti a visegrádi csoport (V4) elnökségi posztját, amely során kiemelt figyelmet kap a statisztikai együttműködés is. A négy ország – Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia – közötti statisztikai kooperáció 2018 áprilisában vált hivatalossá, amikor a nemzeti statisztikai hivatalok vezetői együttműködési megállapodást írtak alá, amely a statisztikai folyamatok modernizálását, a módszertanok fejlesztését és a minőség javítását tűzte ki célul.

A V4-országok statisztikai hivatalainak együttműködése különösen gyümölcsözőnek bizonyult a 2021-2022-es népszámlálások előkészítése során,

amikor a régió országai hasonló kihívásokkal néztek szembe. Ezek közé tartozott az állampolgárok megszólításának nehézsége a koronavírus-járvány idején, valamint az adminisztratív adatforrások növekvő jelentősége és az online adatgyűjtés egyre hangsúlyosabb szerepe a statisztikai munkában.

Új korszak

A jelenlegi elnökségi periódus szakmai alapjait 2025. szeptemberében, egy elnöki találkozón fogadták el a négy ország főstatisztikusai. Ezt követően kezdetét vette az egyéves szakmai együttműködési program, valamint

egy közös tematikus kiadvány elkészítése, amely a régió versenyképességének erősítését célozza meg.

A program olyan aktuális témák köré épül, mint a mesterséges intelligencia felhasználása a hivatalos statisztikában, a fogyasztóiár-index kapcsán az új eljárások és megközelítési módok feltérképezése, az adatvezérelt döntéshozatal támogatása, valamint a statisztikai edukáció további ösztönzése a V4-országok között. Ezek a kezdeményezések elősegítik a kollektív tanulást és a kölcsönös intézményi fejlődést, ami hozzájárul a térség európai szintű versenyképességének növeléséhez.

A Központi Statisztikai Hivatal által gondozott,

"V4 – Versenyképes Visegrád – A visegrádi együttműködés országainak főbb mutatói" című összefoglaló kiadvány megjelenése 2025 decemberének harmadik hetében várható.

A visegrádi államok statisztikai hivatalai évről évre közös kiadványt jelentetnek meg, hogy a rendelkezésre álló hivatalos statisztikák segítségével mutassák be az aktuális elnökség vezérgondolatának üzenetét. A kiadvány az idén júliusban indult magyar V4-elnökség "Versenyképes Visegrád" mottójú programjának szellemében meghatározott prioritási területeket – versenyképesség, biztonság, konnektivitás – helyezi fókuszba, és témakörönként mutatja be a visegrádi együttműködés tagállamainak az Európai Unióban elfoglalt pozícióját.

Az idei kötet a V4-országok versenyképességi tényezőinek, gazdasági teljesítményének és integrált súlyának átfogó bemutatására vállalkozik, felhasználva az Európai Bizottság által publikált komplex EU regionális versenyképességi index (EU Regional Competitiveness Index, RCI) módszertanát.

Együtt nem is vagyunk olyan kicsik, sőt

Érdemes kiemelni, hogy ha a V4-együttműködés tagjait egy országnak tekintenénk, az Európai Unió harmadik legnépesebb állama és ötödik legnagyobb gazdasága lenne. A statisztikai adatok is jól mutatják a V4-országok együttes súlyát az Európai Unióban. 2024-ben a visegrádi együttműködés az EU területének 12,6%-át, népességének 13,9%-át, a gazdaságilag aktív személyek számának 14,0%-át, a foglalkoztatottak számának 14,4%-át adta, miközben a munkanélküliek számából csak 7,8%-kal részesedett. A V4-országok az EU GDP-jének 11,3%-át, ipari teljesítményének 13,8%-át, import- és exportteljesítményének egyaránt közel 13%-át adták. A K+F-tevékenység ráfordításaiból való részesedésük 2023-ban 5,5% volt.

Ez az egyedülálló adottság komoly lehetőséget, ugyanakkor felelősséget is jelent a visegrádi együttműködés döntéshozói számára.

A statisztikai együttműködés eredményei a tagországok gazdasági szereplőinek is iránymutatást adnak a gazdaság egyes területein már megvalósult vagy a jövőben megvalósítható együttműködésekhez, beleértve a tudás- és technológiamegosztást, az együttes kilépést a nemzetközi piacokra, illetve a gazdasági diverzifikáltság növelését, amely által csökkenthető a piaci kockázat.

A KSH 2030-as víziója szerint a hazai statisztikai rendszer sikerének egyik kulcsa a nemzetközi együttműködések erősítése és a közös tudásra épülő innováció.

Ebbe a törekvésbe szervesen illeszkedik a visegrádi csoport statisztikai hivatalaival való együttműködés, amely lehetőséget teremt a közös módszertani fejlesztésekre, az adatgyűjtési és -feldolgozási gyakorlatok harmonizálására, valamint új digitális megoldások közös tesztelésére.

A partnerség hozzájárul a statisztikák minőségének és összehasonlíthatóságának javításához a régióban, támogatja a tényeken alapuló döntéshozatalt, és erősíti Magyarország szerepét a nemzetközi statisztikai közösségben. A V4-ek közötti együttműködés így nemcsak szakmai, hanem stratégiai szempontból is alapvető eleme a modern, nyitott és adatvezérelt statisztikai ökoszisztéma kiépítésének, amely végső soron a régió versenyképességének növekedését szolgálja.

