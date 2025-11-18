40 adatbázisból épül fel a KSH új rendszere, amely a szakpolitika döntések modellezésére is alkalmas lesz

A Központi Statisztikai Hivatal forradalmi adatbázist épít Virtuális Magyarország (VIMA) néven, amely közel 40 különböző adatforrást kapcsol össze egy komplex, havi rendszerességgel frissülő rendszerbe. A részletinformációkból készült elemzések segítségével településszinten vizsgálhatóvá válnak a jövedelmi, foglalkoztatási és demográfiai mutatók, valamint modellezhetők a szakpolitikai intézkedések várható hatásai. A projekt európai szinten is úttörőnek számít komplexitása és dinamikus frissítési rendszere miatt, hosszú távú célja pedig az evidencialapú döntéshozatal támogatása.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egy olyan úttörő rendszert fejleszt, amely közel 40 különböző adatbázis összekapcsolásával egy komplex, folyamatosan frissülő információs keretrendszert hoz létre. A Virtuális Magyarország névre keresztelt projekt célja, hogy az eddig különálló adatforrásokból – mint például a NAV bevallások, a MÁK kifizetései, a Népszámlálás és a Gazdasági Szervezetek Regisztere – egy összefüggő, havi rendszerességgel frissülő adatbázist építsen, amely új típusú elemzéseket és szcenárió-vizsgálatokat tesz lehetővé.

A hivatal számára nagyon sokrétű információk állnak rendelkezésre, például az ingatlanadattár adatai ingatlanközvetítőktől és más szervezetektől származnak, ahogy a közúti balesetek esetében is részletes adatbázissal rendelkeznek: az ORFK minden baleseti helyszínről készít eseményleírást időbeli és térbeli azonosítóval, ami lehetővé teszi a nagy pontosságú elemzést.

A részletinformációkból tudjuk, hogy ki hány éves, hol lakik, és ha ezt összekapcsoljuk a NAV adataival, akkor már azt is tudjuk, mennyi a keresete, és ezek alapján sokkal mélyebb tartalmú statisztikák készíthetőek

– mondta a Portfolio-nak Bóday Pál, a KSH elnöki tanácsadója, aki azonban kiemelte, hogy a VIMA-rendszer teljesen anonimizált, semmilyen személyes adatot nem tartalmaz, és az információkat kizárólag aggregált formában, statisztikai célokra használják fel, szigorúan betartva a felfedés elleni védelmi szabályokat.

A rendszer európai szinten is úttörőnek számít komplexitása és dinamikus frissítési mechanizmusa miatt. Bár több országban is dolgoznak hasonló adatintegrációs platformokon, a magyar megoldás kiemelkedő a maga nemében.

A rendszer fejlett statisztikai, modellezési és gépi tanulási módszereket alkalmaz a hiányzó adatok becslésére, és a jövőben akár előrejelzések készítésére is alkalmas lehet.

A gyakorlati alkalmazás lehetőségei rendkívül szerteágazóak. A Virtuális Magyarország segítségével településszinten elemezhetők a jövedelmi, foglalkoztatási, demográfiai vagy akár háztartásokra vonatkozó mutatók, illetve ezek időbeli alakulása. A rendszer alkalmas például arra is, hogy egy tervezett szakpolitikai intézkedés – mint egy adóváltozás vagy támogatási program – várható hatását előzetesen modellezze.

A KSH honlapján jelenleg is elérhetők interaktív adatok például a vármegyék népességével kapcsolatosan, azonban ezeknek az információhalmazoknak az összekapcsolása új lehetőségeket nyit a statisztikai modellezésben.

A projekt jelenleg a második, módszertani szakasza után tart, amelynek során kidolgozták a rendszer működését biztosító modelleket, eljárásokat és algoritmusokat. A következő lépés egy teljesen automatizált, adatvédelemmel összhangban működő infrastruktúra létrehozása, amely képes új adatforrások befogadására és integrálására is.

Bóday Pál hangsúlyozta, hogy az adatok puszta felhalmozása önmagában még nem jelent tudományos értéket. A KSH célja nem csupán az információk összegyűjtése, hanem azok rendszerezése, értelmezése és közérthető formában történő bemutatása.

A valódi kihívás ma abban rejlik, hogyan lehet a hatalmas adatmennyiséget strukturált, értelmezhető és vizuálisan is átlátható tudássá alakítani – olyanná, amely valóban támogatja a döntéshozatalt és a társadalmi megértést.

Már mutatkoznak az első eredmények, de a fejlesztés még javában tart

A projekt 2023-ban indult, többéves fejlesztés eredményeként fog megvalósulni. A kezdeti szakaszban az adatforrások feltérképezése, az adatvédelmi keretek meghatározása és az összekapcsolási logika kialakítása zajlott. Ezt követően indult a modellezési és módszertani fejlesztés, amely a közelmúltban zárult. Napjainkban jelentős előrelépés történt az adatok egységesítésében és a becslési módszerek kialakításában.

A VIMA hosszú távú célja, hogy a KSH adatvagyonának egyik kulcsplatformjává váljon, és hozzájáruljon az evidencialapú döntéshozatalhoz, valamint a statisztikai innovációhoz. A KSH belső elemzői a rendszer segítségével pontosabb, frissebb és területi szinten részletesebb statisztikákat tudnak majd előállítani, míg a külső felhasználók kísérleti statisztikaként, akár interaktív dashboardokon keresztül ismerhetik meg az eredményeket.

A cikk megjelenését a KSH támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio