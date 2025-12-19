AI a javából − Lépjen szervezetével szintet a szakma csúcsrendezvényén szerzett információkkal!

A Portfolio AI in Business konferencián egy teljes napon át arra fókuszálunk arra, milyen konkrét üzleti változásokat hoz a mesterséges intelligencia.

Mellébeszélés helyett workshopokkal, technológiai deep dive szekciókkal, szakértői előadásokkal és panelbeszélgetésekkel mutatjuk meg, hogyan lesz a Proof of Conceptből működő, mérhetően értéket teremtő vállalati AI.

AI in Business 2026 Az AI nem vár. Lépjen szintet Ön is a mesterséges intelligencia segítségével!

Az élenjárók tapasztalataiból kiindulva végigvesszük, miként alakítja át az AI a versenyt és az innovációt, hogyan javítja a belső folyamatokat és az operációt, valamint mit tanulhatunk a „sikeres kudarcokból”.

Topmenedzserek, AI‑szakértők és tanácsadók osztják meg stratégiáikat, bevezetési módszertanaikat és valós use case‑eiket – a hazai helyzetképtől a nemzetközi kitekintésig.

Kiemelt témáink:

Üzlet, innováció és AI – Hogyan forgatja fel a vállalati versenyt a mesterséges intelligencia?

AI és operatív működés – Hogyan javítja a cégek belső működését a technológia?

Sikerek és sikeres kudarcok – Valós AI-tapasztalatok, implementáció a gyakorlatban

Topmenedzserek, AI-szakértők és tanácsadók mondják el, hogyan és mire használjuk a mesterséges intelligenciát AI-szabályozás és kormányzati törekvések

Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI-megoldásokra

AI-használat – Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés

AI és a költségei - Ki, mire és mennyit költ? Hogyan mérjük és értékeljük az AI-projektek megtérülését?

Mit tartogat a cégeknek az „agentic AI”? – AI-ügynökök vállalati környezetben

