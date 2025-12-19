  • Megjelenítés
AI a javából − Lépjen szervezetével szintet a szakma csúcsrendezvényén szerzett információkkal!
AI a javából − Lépjen szervezetével szintet a szakma csúcsrendezvényén szerzett információkkal!

Az AI‑forradalom még csak most kezdődik igazán: a vállalati genAI‑megoldások már bizonyítottak, a következő lépés a skálázás, a szervezeti szintű bevezetés és az üzleti működés átalakítása. Ezekről és minden kapcsolódó megoldásról, teendőről és kihívásról lesz szó a Portfolio AI in Business konferencián, amelyre már elindult a regisztráció. Csapjon le az első száz hely valamelyikére és éljen egyedi kedvezményünkkel!

A Portfolio AI in Business konferencián egy teljes napon át arra fókuszálunk arra, milyen konkrét üzleti változásokat hoz a mesterséges intelligencia.

Mellébeszélés helyett workshopokkal, technológiai deep dive szekciókkal, szakértői előadásokkal és panelbeszélgetésekkel mutatjuk meg, hogyan lesz a Proof of Conceptből működő, mérhetően értéket teremtő vállalati AI.

Az AI nem vár. Lépjen szintet Ön is a mesterséges intelligencia segítségével!
Az élenjárók tapasztalataiból kiindulva végigvesszük, miként alakítja át az AI a versenyt és az innovációt, hogyan javítja a belső folyamatokat és az operációt, valamint mit tanulhatunk a „sikeres kudarcokból”.

Topmenedzserek, AI‑szakértők és tanácsadók osztják meg stratégiáikat, bevezetési módszertanaikat és valós use case‑eiket – a hazai helyzetképtől a nemzetközi kitekintésig.

Kiemelt témáink:

  • Üzlet, innováció és AI – Hogyan forgatja fel a vállalati versenyt a mesterséges intelligencia?
  • AI és operatív működés – Hogyan javítja a cégek belső működését a technológia?
  • Sikerek és sikeres kudarcok – Valós AI-tapasztalatok, implementáció a gyakorlatban
  • Topmenedzserek, AI-szakértők és tanácsadók mondják el, hogyan és mire használjuk a mesterséges intelligenciát AI-szabályozás és kormányzati törekvések
  • Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI-megoldásokra
  • AI-használat – Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés
  • AI és a költségei - Ki, mire és mennyit költ? Hogyan mérjük és értékeljük az AI-projektek megtérülését?
  • Mit tartogat a cégeknek az „agentic AI”? – AI-ügynökök vállalati környezetben

Regisztráljon most az első száz kedvezményes jegy valamelyikére!

