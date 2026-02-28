Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?

A 2026-os parlamenti választás minden korábbinál nagyobb figyelmet kap a befektetők és gazdasági szereplők részéről. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt magabiztosan vezet a kormányzó Fidesz-KDNP előtt. Míg a jelenlegi kormánypártok a bevált jóléti intézkedések fenntartását ígérik - beleértve a rezsicsökkentést, családtámogatási programokat és lakáspiaci akciókat -, addig az ellenzéki párt részletes, új gazdaságpolitikai programmal állt elő. Van tehát verseny a politikai színtéren, miközben a befektetők és a nemzetközi piaci szereplők már fogadnak, az árfolyamreakciók alapján.
A befektetői klub kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy szakértő elemzők segítségével feltárja, hogyan hathatnak az eltérő gazdaságpolitikai elképzelések a magyar gazdaságra, a vállalatok működésére és a lakosság döntéseire. Különös figyelmet fordítunk a monetáris politika várható döntéseire és arra, hogy
milyen piaci csatornákon keresztül gyűrűzhetnek be a választási eredmények hatásai.
A résztvevők első kézből kaphatnak információt arról, hogy a forintárfolyam, az állampapírok és a részvénypiac hogyan reagálhat a különböző választási szcenáriókra.
A rendezvény gyakorlatorientált megközelítést alkalmaz, ahol a meghívott szakértők nemcsak az elméleti összefüggéseket mutatják be, hanem konkrét befektetési és üzleti stratégiákat is felvázolnak.
A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport,
- Móró Tamás, vezető stratéga, Concorde Értékpapír,
- Vidovszky Áron, üzletágvezető, Portfolio Investment Services,
További előadók felkérés alatt.
Részvételi feltételek
Kapunyitás március 17-én 17 órakor, a rendezvény szakmai programja 17:30-kor kezdődik, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO és ULTRA előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.
Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO, vagy ULTRA előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. A PRO csomag éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza a Signature befektetői klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal.
