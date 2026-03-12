Feje tetejére állt a világ: ezt az egész gabonapiac megszenvedheti
Az Alapvetés podcast eheti epizódjában Umenhoffer Péter, a Bio-Nat cégvezetője, Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, Varga Ákos, az UBM Csoport igazgatósági elnöke, valamint Kulik Zoltán, a Vitafort vezérigazgatója értékelte a gabona- és takarmánypiacot, valamint a talajok kimerülését érintő aktuális környezeti és gazdasági kihívásokat.
Az epizód megjelenését a Bio-Nat, az UBM és a Vitafort támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan energiacsapdába sétáltunk bele, ami mindannyiunk rezsijét érintheti
Azt hittük, megúsztuk az orosz gáz nélkül, de most egy sokkal kiszámíthatatlanabb csapdába sétált bele Európa.
Idén egy fillér állami támogatás sem érkezhet Budapest működésére, minden hónappal romlik a helyzet
Havonta több mint 2 milliárd forinttal nő a lyuk a város pénzügyeiben.
Ilyen még nem volt a Portfolio Biztosítás konferenciáján: most az ügyfelek is megszólalnak!
Már csak pár napig lehet regisztrálni a rendezvényre, érdemes sietni.
Ha ez bejön, akkor valósággal felrobbanhat az olaj ára!
150 dolláros jegyzés jöhet.
Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe
A támadási kísérletet elhárították.
Ezrek internetét lopják a bűnözők, magyar érintettek is vannak
Egy legalább 14 ezer routerből álló hálózatot lepleztek le.
Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik
Még hetek kérdése lehet, mire egyáltalán védelmet kap a Hormuzi-szoros.
Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség
Ismét az EU-t fenyegeti Teherán.
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.