Feje tetejére állt a világ: ezt az egész gabonapiac megszenvedheti

agrarszektor.hu
Óriási kilengéseket és komoly piaci bizonytalanságot okozott az iráni háború a világ tőzsdéin, amely a magyar mezőgazdaságot is elérte. Az aggodalom egyik fő oka, hogy a konfliktus miatt lezárt Hormuzi-szoroson a kőolajtól kezdve a műtrágyán át egészen a takarmányalapanyagokig számos kulcsfontosságú árut szállítanak, így az útvonal tartós kiesése komoly ellátási zavarokat és áremelkedést is okozhat. De vajon meddig tarthat mindez? Igaza lesz Trumpnak és tényleg hamarosan vége lesz a háborúnak? Vagy elhúzódik a válság és súlyos következményekre számíthatunk? Többek között erről beszélgettünk a magyar agrárium meghatározó szereplőivel az Alapvetés podcast eheti adásában, amely ezúttal a Portfolio Agrárium 2026 konferenciáról jelentkezik.

Az Alapvetés podcast eheti epizódjában Umenhoffer Péter, a Bio-Nat cégvezetője, Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, Varga Ákos, az UBM Csoport igazgatósági elnöke, valamint Kulik Zoltán, a Vitafort vezérigazgatója értékelte a gabona- és takarmánypiacot, valamint a talajok kimerülését érintő aktuális környezeti és gazdasági kihívásokat.

Az epizód megjelenését a Bio-Nat, az UBM és a Vitafort támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

