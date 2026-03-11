Lesz, aki ráfizet a szabadkereskedelmi egyezményekre

A több mint két évtizede formálódó EU–Mercosur egyezmény keretében az unió ipari termékeket exportálna Dél-Amerikába. Cserébe viszont megnyitná piacait Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay olcsó mezőgazdasági árui előtt. Gál Péter, az Agrárminisztérium főosztályvezetője szerint ez súlyos versenyhátrányt okozhat az európai gazdáknak - hangzott el kedden Kecskeméten, a Portfolio Agrárium 2026 konferencián.

A probléma különösen a baromfi-, a marhahús-, a méz- és a cukorágazatot érintheti,

de a génmódosított termékek beáramlása is jelentősen átformálhatja a piacot. Bár Brüsszel a harmadik országokban végzett helyszíni auditok sűrítésével és szigorúbb ellenőrzésekkel próbálja az uniós állatjóléti és minőségi előírásokhoz igazítani az importot, a távoli országokban végzett felügyelet hatékonysága kérdéses.

A közelmúltban az Alapvetés podcast is részletesen elemezte a szabadkereskedelmi egyezmények hatását:

A hazai termelők aggodalmait erősíti, hogy a dél-amerikai élelmiszerek előállítási körülményei a fogyasztók számára sokszor átláthatatlanok.

Nagy Viktor, a MAGOSZ főtitkárhelyettese emlékeztetett: érkeztek már Európába olyan húsok, amelyekben növekedési hormonokat mutattak ki. Ez egyértelmű élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. A helyzetet tovább élezi, hogy az uniós piacra nemcsak Dél-Amerikából, hanem Ukrajnából is jelentős mennyiségű agrártermék érkezik.

A gazdák így kettős piaci nyomással kénytelenek megküzdeni.

A kereskedelmi kihívások mellett az európai élelmiszer-biztonságot garantáló Közös Agrárpolitika jövője is bizonytalan. Ukrajna esetleges uniós csatlakozása miatt már a 2028-tól induló költségvetési ciklusra felmerült a jelenlegi támogatási rendszer alapvető átalakítása. Ennek keretében egy jövedelemalapú modellt vezetnének be.

Tóth Péter Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen radikális reform óriási informatikai és adminisztratív terhet jelentene. Emiatt szakmailag indokoltabb lenne a jól bevált, kétpilléres agrármodell megőrzése. A tét hatalmas, hiszen a hazai gazdálkodók tavaly mintegy 1500 milliárd forint támogatásban részesültek. A jelenlegi brüsszeli tervek szerint azonban a jövőben akár 20 százalékos forráselvonás is sújthatja az ágazatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images