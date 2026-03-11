  • Megjelenítés
Lesz, aki ráfizet a szabadkereskedelmi egyezményekre
Gazdaság

Lesz, aki ráfizet a szabadkereskedelmi egyezményekre

agrarszektor.hu
Az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás, valamint a Közös Agrárpolitika (KAP) tervezett átalakítása kettős nyomás alá helyezi az európai és a magyar mezőgazdaságot - hangzott el a Portfolio Agrárium 2026 konferencián Kecskeméten. Az olcsó dél-amerikai és ukrán import komoly élelmiszer-biztonsági és piaci kockázatokat rejt. Emellett a kilátásba helyezett uniós támogatáscsökkentések és adminisztratív reformok alapjaiban rengethetik meg az agrárium stabilitását - írta az Agrárszektor.

A több mint két évtizede formálódó EU–Mercosur egyezmény keretében az unió ipari termékeket exportálna Dél-Amerikába. Cserébe viszont megnyitná piacait Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay olcsó mezőgazdasági árui előtt. Gál Péter, az Agrárminisztérium főosztályvezetője szerint ez súlyos versenyhátrányt okozhat az európai gazdáknak - hangzott el kedden Kecskeméten, a Portfolio Agrárium 2026 konferencián.

A probléma különösen a baromfi-, a marhahús-, a méz- és a cukorágazatot érintheti,

de a génmódosított termékek beáramlása is jelentősen átformálhatja a piacot. Bár Brüsszel a harmadik országokban végzett helyszíni auditok sűrítésével és szigorúbb ellenőrzésekkel próbálja az uniós állatjóléti és minőségi előírásokhoz igazítani az importot, a távoli országokban végzett felügyelet hatékonysága kérdéses.

A közelmúltban az Alapvetés podcast is részletesen elemezte a szabadkereskedelmi egyezmények hatását:

A hazai termelők aggodalmait erősíti, hogy a dél-amerikai élelmiszerek előállítási körülményei a fogyasztók számára sokszor átláthatatlanok.

Még több Gazdaság

Már a pincérek közötti is megjelentek az ázsiai vendégmunkások

Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!

Úgy javított Magyarország egy friss adózási rangsorban, hogy rontott

Nagy Viktor, a MAGOSZ főtitkárhelyettese emlékeztetett: érkeztek már Európába olyan húsok, amelyekben növekedési hormonokat mutattak ki. Ez egyértelmű élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. A helyzetet tovább élezi, hogy az uniós piacra nemcsak Dél-Amerikából, hanem Ukrajnából is jelentős mennyiségű agrártermék érkezik.

A gazdák így kettős piaci nyomással kénytelenek megküzdeni.

A kereskedelmi kihívások mellett az európai élelmiszer-biztonságot garantáló Közös Agrárpolitika jövője is bizonytalan. Ukrajna esetleges uniós csatlakozása miatt már a 2028-tól induló költségvetési ciklusra felmerült a jelenlegi támogatási rendszer alapvető átalakítása. Ennek keretében egy jövedelemalapú modellt vezetnének be.

Tóth Péter Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen radikális reform óriási informatikai és adminisztratív terhet jelentene. Emiatt szakmailag indokoltabb lenne a jól bevált, kétpilléres agrármodell megőrzése. A tét hatalmas, hiszen a hazai gazdálkodók tavaly mintegy 1500 milliárd forint támogatásban részesültek. A jelenlegi brüsszeli tervek szerint azonban a jövőben akár 20 százalékos forráselvonás is sújthatja az ágazatot.

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot

Akkora tornádót kavart Trump, hogy az EU kénytelen kifelé kacsintgatni

Addig orosz rulettezett Trump, míg von der Leyen kezébe került a töltött pisztoly

Meglépte Ursula von der Leyen – életbe lépteti a Magyarország által is hevesen támadott paktumot

Kényszerű hintapolitikába torkollhat Ursula von der Leyen mexikói paktuma

Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility