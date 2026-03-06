  • Megjelenítés
FONTOS Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!
Akkora tornádót kavart Trump, hogy az EU kénytelen kifelé kacsintgatni

agrarszektor.hu
Az Európai Unió komoly szabadkereskedelmi egyezmények megkötésével kezdte a 2026-os évet. Miközben a gazdatüntetések sorával kísért Mercosur-szerződés még ki sem hűlt, máris megszületett Indiával egy másik történelmi jelentőségű megállapodás, sőt folynak tárgyalások Malajziával, Thaifölddel és a Fülöp-szigetekkel is. De vajon mit nyerhetnek vagy épp mit veszíthetnek ezekkel a magyar gazdák? Erről beszéltek az Alapvetés podcastban a Portfolio elemzői, Kiss Csaba és Szabó Dániel.

A szakértők szerint nem csupán gazdasági lehetőségeket teremtenek, hanem stratégiai jelentőségű lépésként jelentősen erősítik az Európai Unió nemzetközi befolyását a Mercosur-országokkal és Indiával kötött szabadkereskedelmi szerződések. De vajon miért éppen most kaptak zöld lámpát ezek a megállapodások és hogyan tudnak az általuk formált új világrendhez alkalmazkodni a termelők?

Erről beszélt az Alapvetés podcast eheti epizódjában Kiss Csaba, a Portfolio globál rovatának elemzője és Szabó Dániel, a Portfolio európai uniós ügyekért felelős elemzője.

