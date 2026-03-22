Energiaválság: a kormány lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről Horvátországban

A horvát kormány új intézkedéscsomaggal mérsékli a Közel-Keleten zajló háború miatt emelkedő energiaárak hatását - közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök vasárnap.

Plenkovic az X-en azt írta: a kormány a polgárok és a gazdaság védelmét célzó tizedik intézkedéscsomaggal reagál a globális energiapiaci árnövekedésre.

A cél az ellátásbiztonság garantálása, valamint az áram, a gáz és az üzemanyag árának lehető legalacsonyabb szinten tartása a háztartások és a gazdaság számára

- tette hozzá.

Ante Susnjar gazdasági miniszter közölte: a kormány az intézkedések részeként lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről, hogy csökkentse a szabad piaci árképzésből fakadó áremelkedést. Elmondta azt is, hogy az elektromos energia és a gáz árát szabályozó intézkedéseket meghosszabbítják, így a lakossági árak egyelőre változatlanok maradnak. A miniszter jelezte: a kormány az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére és az ellátásbiztonság fenntartására is intézkedéseket készít elő. A kormány a tervek szerint hétfői ülésén ismerteti részletesen az intézkedéscsomagot.

